Аргентина – Саудівська Аравія 1:2

Голи: Мессі, 10 (п) – Аль-Шехрі, 48, Аль-Давсарі, 53

Аргентинська збірна підійшла до цього матчу у статусі фаворита. Головна зірка команди Ліонель Мессі вийшов у стартовому складі, попри запалення кісточки напередодні поєдинку, повідомляє 24 канал.

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Матч розпочався з контролю м'яча від господарів зустрічі. Голкіпер Аль-Оваіс продемонстрував дива реакції після удару від Мессі.

Активність аргентинців на старті матчу привела до гола. Головний арбітр зустрічі пішов переглядати ВАР після боротьби у штрафному майданчику Саудівської Аравії. Словенський суддя Славко Вінчич вказав на 11 метрів для Аргентини. Пенальті взявся виконувати Мессі та холоднокровно розвів м'яч та голкіпера суперника по різних кутах воріт – 1:0.

Відео голу з пенальті від Мессі

Після чого Саудівська Аравія перехопила контроль м'яча. Після одного з дальніх ударів Мартінес врятував володіння господарів від пропущеного голу.

На 21-й хвилині Гомес наважився на дальній удар – м'яч полетів до уболівальників, які заповнили трибуни за воротами гостей у першому таймі.

На початку третьої десятихвилинки Мессі міг оформити дубль, але його гол скасували через офсайд.

На 28-й хвилині Аргентина вдруге забила з офсайда. Мартінес став адресатом передачі-цукерочки від Гомеса та красиво перекинув голкіпера суперника. Рахунок не змінився – 1:0.

Через декілька хвилин аргентинці знову забили. Правильно...І знову з офсайда, який зафіксували у Лаутаро.

Команди пішла на перерву за мінімальної переваги на табло Аргентини, яка забили ще тричі, але все з положення поза грою.

Потужний старт тайму

Дуже потужний старт від Саудівської Аравії перевернув хід поєдинку з ніг на голову. Протягом 10 хвилин м'яч двічі побував у воротах аргентинського голкіпера. Спершу Аль-Шехрі зрівняв рахунок на табло 1:1, а вже через 5 хвилин Аль-Давсарі красивим ударом з меж штрафного вивів гостей уперед 1:2.

Відео першого голу Саудівської Аравії

Як Саудівська Аравія вийшла уперед: дивіться відео

Неймовірний початок другої 45-хвилинки від Саудівської Аравії.

На такий поворот матчу тренерський штаб Аргентини відповів трьома замінами.

Ні Аргентина, ні Саудівська Аравія не відсиджувались в обороні. Команди обмінювались голами, хоча більше м'яч контролювали господарі поєдинку.

Ді Марія став адресатом чудової передачі Мессі – Аль Оваіс легко забрав м'яч до рук.

Аравійці дуже самовіддано грали в обороні, не даючи аргентинцям бодай зрівняти рахунок у матчі.

Наприкінці матчу гості поставили "автобус" перед власними воротами, який дуже складно було розбити аргентинцям.

Вже у компенсований арбітром час голкіпер Саудівської Аравії на виході влетів коліном у голову партнера по команді Аль-Шахрані. Емоційні воротаря, який схопився за голову та присів на газон, просто складно передати словами.

Аргентина сенсаційно поступається Саудівській Аравії у першому матчі в Катарі – 1:2.

До слова. Другий матч групи "С" Мексика – Польща розпочнеться 22 листопада о 18:00.