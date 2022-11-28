Південна Корея – Гана 2:3

Голи: Ки Син Чо, 58, 61 – Салісу, 24, Кудус, 34, 69

У понеділок, 28 листопада, відбувся матч збірних Південної Кореї та Гани. Представникам Азії та Африки відводилась роль аутсайдерів групи Н. Проте перебіг матчів першого туру спростували такі думки.

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Африканцям для виходу у плей-оф обов'язково потрібно було перемагати корейців. І вже на 24-й хвилині матчу ганці відкрили рахунок. Захисник Саутгемптона Мохаммед Салісу краще всіх зорієнтувався під час метушні у штрафному майданчику і з близької відстані переграв голкіпера корейців.

Не встигли "азіатські тигри" оговтатись від пропущеного голу, як Мохаммед Кудус подвоїв перевагу ганців. Хавбек Аяксу скористався пасом Джордана Аю і головою переправив м'яч у сітку воріт корейців.

На перерву команди пішли за рахунку 2:0 на користь африканців. Здавалося, що гра зроблена, проте з цим були незгодні підопічні Паулу Бенту.

Невдалий камбек

На 58-й хвилині зустрічі Ки Син Чо несподівано для захисників африканської збірної скоротив відставання в рахунку. А вже за кілька хвилин нападник корейців робить дубль. Ки Син Чо легко переграв голкіпера ганців, скориставшись навісним пасом партнера по команді.

Напевно такого розвитку подій ніхто не очікував. Здавалося корейці от-от дотиснуть африканців. Але на 68-й хвилині матчу Кудус бездоганним ударом відправив м'яч під ліву стійку. Рахунок став 3:2 на користь збірної Гани.

Невже повторення поєдинку Камерун – Сербія? Корейці мали безліч чудових нагод повернути статус-кво в матчі, але щастя було на боці збірної Гани.

У підсумки африканська збірна здобула першу перемогу на Мундіалі та покращила шанси у боротьбі за плей-оф. У корейців лише одне очко в активі і гра з португальцями в останньому турі.