Катар – Сенегал 1:3

Голи: Мунтарі, 78 – Діа, 41, Дієдіу, 48, Дьєнг, 84

Обидві команди на чемпіонаті світу стартували з поразок з однаковим рахунком 2:0. Тож поразка в цьому матчі майже залишала команду без шансів вийти в 1/8 фіналу. І невдахою цього матчу став саме Катар.

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На відміну від матчу-відкриття, катарці у грі проти Сенегалу вже не виглядали настільки безнадійними. Але гравці Сенегалу виявилися більш досвідченими.

І перший гол було забито саме після помилки господарів турніру у власному штрафному майданчику. Після прострілу у штрафний майданчик, Хухі не вибив м'яч, а невдало його зупинив. Якраз так, щоб його підхопив Діа та пробив по воротах. Так рахунок в матчі було відкрито.

А одразу по перерві Сенегал забив і другий гол в матчі. Після подачі з кутового Дієдіу, головою спрямував м'яч у дальній кут воріт під перекладину.

Та і катарці не надто відсиджувалися в захисті. Менді декілька разів рятував Сенегал, демонструючи чуда реакції. Та на свій гол катарці таки награли. Після подачі з флангу Мунтарі вистрибнув та головою спрямував м'яч під штангу. Цього разу Менді навіть не зреагував

Здавалося, що інтрига повернулася до матчу. Та за декілька хвилин Сенегал забив третій гол, знявши остаточні питання про переможця зустрічі.

Катар поступився. І майже втратив шанси вийти в плей-офф. Хіба що Еквадор переможе Нідерланди, і тоді в останньому матчі Катар теж переможе "ораньє", а Сенегал поступиться Еквадору. Тоді одразу три команди будуть мати по три очки (Катар, Нідерланди та Сенегал), і друге місце посяде збірна з кращою різницею голів.

Відеоогляд матчу Катар – Сенегал