Канада – Марокко 1:2

Голи: Агерд, 40, (автогол) – Зієш, 4, Ен-Несірі, 23

Для виходу з групи F збірній Марокко в останньому матчі достатньо було не програти Канаді. Натомість представник КОНКАКАФ вже не мав турнірних завдань і боровся лише за престиж збірної.

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Стартові хвилини матчу показали серйозність намірів африканської збірної. Вже на 4-й хвилині зустрічі хавбек Челсі Хакімі Зієш покарав голкіпера "кленових" за авантюрну гру в захисті.

Відео голу Зієша

Повівши в рахунку марокканці відчували себе "як риба у воді". В середині першого тайму геніальний пас Ашрафа Хакімі метрів на 50 вивів на ударну позицію Юссефа Ен-Несірі. Своїм шансом форвард Севільї скористався бездоганно.

Відео голу Ен Несірі

Африканці продовжували нагнітати небезпеку біля воріт "кленових", але за п'ять хвилин до завершення тайму отримали гол у власні ворота.

Захисник канадців Самуель Адекугбе виконав простріл у штрафний майданчик збірної Марокко, де на неї відгукнувся Наєф Агерд і зрізав м'яч у власні ворота.

Відео голу Агерта

На третій компенсованій хвилині першого тайму Ен-Несірі робить дубль в матчі, але арбітр скасував взяття воріт.

На перерву команди пішли за рахунку 2:1 на користь "левів Атласа".

В другому таймі представник Африкі вирішив грати на утримання рахунку. І ледь не поплатився за це.

На 72-й хвилині удар гравця "кленових" Атіба Гатчінсона прийняла на себе поперечина. Гарну нагоду втратив також канадець Алістер Джонстон.

Проте всі намагання гравців збірної Канади зрівняти рахунок були марними. Арбітр зафіксував перемогу марокканців з рахунком 2:1.

Збірна Марокко з першого місця вийшла з групи F чемпіонату світу. В паралельному матчі Бельгія та Хорватія зіграли внічию.