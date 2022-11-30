Австралія – Данія 1:0

Гол: Лекі, 60

Збірна Австралії непогано проявила себе в попередніх матчах, тож цілком справедливо розраховувала на позитивний результат у грі проти данців. Представники Європи навпаки розчарували своїх прихильників невиразною грою.

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Матч проходив за тотального контролю м'яча данцями. Проте гостріше діяли австралійці. Тактика "Сокеруз", яка їм приносила бонуси в попередніх матчах, спрацювала і проти скандинавів.

На 60-й хвилині поєдинку Меттью Лекі неймовірним ударом відправив м'яч у нижній правий кут воріт. Асистував хавбеку Мельбурн Сіті в цьому епізоді Райлі Макгрі.

Відео голу Лекі

Данці кинулися відіграватися, адже поразка позбавляла їх будь-яких шансів на продовження виступу на Мундіалі. Проте всі спроби збірної Данії руйнували захисні редути австралійців.

Фінальний свисток арбітра зафіксував сенсаційну перемогу Австралії, яка забезпечила їй вихід до 1/8 фіналу Мундіалю-2022. Команда Данії залишає Катар на стадії групового раунду. Іншим невдахою квартету стала збірна Тунісу, яка в паралельному матчі зіграла внічию із Францією.