Саудівська Аравія – Мексика 1:2

Голи: Салем Аль-Давсарі, 90+5 – Мартін, 47, Чавес, 52

Груповий раунд ЧС-2022 добігає до свого завершення. У середу, 30 листопада, свої останні матчі на цій стадії провели команди групи С.

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Мексиканці за два матчі на Мундіалі не спромоглися забити бодай один гол, тож у грі проти Саудівської Аравії сподівалися перервати цю неприємну серії. Тим більше, що команду Херардо Мартіно в цьому протистоянні влаштовувала лише перемога з великим рахунком.

Саудити вже створили одну сенсацію на нинішньому чемпіонаті, обігравши Аргентину (2:1) на чолі з Мессі. Тож чому б не продовжити гарну традицію і вийти до плей-оф, випередивши Польщу та Мексику.

З перших хвилин матчу мексиканці розпочали штурм воріт Саудівської Аравії. Вже на 3-й хвилині Алексіс Вега міг відкривати рахунок, але сейв голкіпера саудитів відвів загрозу.

Стовідсоткову нагоду відправити м'яч у сітку воріт "орлів пустелі" втратив Орбелін Пінеда. І знову чудову гру продемонстрував воротар аравійців.

Мексиканці в першому таймі мали колосальну перевагу у володінні м'ячем: 69% проти 31%. Проте матеріалізувати свою вищість вони не змогли.

Такий стан речей не влаштовував "зелених". І на початку другого тайму підопічних Херардо Мартіно нарешті прорвало.

Спочатку на 47-й хвилині гри центр форвард мексиканців Генрі Мартін скористався пасом Сезара Монтеса і холоднокровно переправ м'яч у порожні ворота саудитів.

Відео голу Мартіна

Годинник арбітра показував 52 хвилину поєдинку, як мексиканці подвоїли свою перевагу. Луїс Чавес ефектно виконав штрафний удар, відправивши м'яч у праву дев'ятку. Голкіпер саудитів не мав шансів піймати шкіряну кулю.

Відео голу Чавеса

Через три хвилини Генрі Мартін забив третій гол у ворота аравійців, але рефері скасував це взяття через офсайд.

В середині другого тайму мексиканці вимагали пенальті у ворота Саудівської Аравії. Проте після перегляду VAR арбітр не призначив одинадцятиметровий.

За дві хвилин до закінчення основного часу суддя матчу скасував ще один гол, який забив Аріель Антуна.

Коли вже йшла п'ята компенсована хвилина араби відквитали один м'яч. Гол на свій рахунок записав Салем Аль-Давсарі.

Свисток арбітра зафіксував перемогу мексиканців з рахунком 2:1, але вони залишають турнір.