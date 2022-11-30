Польща – Аргентина 0:2

Голи: МакАллыстер, 46, Альварес, 63.

Вирішилась доля путівок в плей-офф ЧС-2022 в групі С. У одному з вирішальних матчів дня Польща зустрічалась із Аргентиною в боротьбі за перше місце.

До теми Неймовірний Щенсни відбив другий пенальті на ЧС-2022: жертвою поляка став Мессі – відео

"Кадру" влаштовувала нічия, тоді як "альбіселесте" бажано було перемагати після сенсаційного програшу від Саудівської Аравії в першому турі. Очікувано, що аргентинці домінували у матчі.

Перший тайм став зірковим часом воротаря поляків Войцеха Щенсни. Кіпер Ювентуса здійснив аж дев'ять сейвів, а також відбив пенальті від Ліонеля Мессі.

Відбитий пенальті Щенсни:

Втім після перерви підопічні Міхневича посипались. Вже на першій же хвилині другого тайму Аргентина відкрила рахунок. Моліна прострілив з флангу і знайшов в центрі карного майданчика МакАллістера. Той несильним, але точним ударом вразив ворота поляків.

ВІдео голу МакАллістера:

Аргентинці продовжили тиснути і подвоїли рахунок в середині другого тайму. Енцо Фернандес вивів Хуліана Альвареса на ударну позиція і той знайшов момент, щоб точно пробити з-під польського захисника.

Як забивав Альварес:

Після цього поляки змирились із поразкою, але намагались не пропустити більше та не отримати жовтих карток. Справа в тому, що у паралельному поєдинку Мексика вигралала у саудів з рахунком 2:0.

Це робило показники поляків та мексиканців ідентичними – по 4 бали при нічиїй в особистій зустрічі та різниці м'ячів 2:2. Поляки втримали рахунок 0:2, а Мексика так і не забила (ще і пропустила в компенсований час).

Аргентина з першого місця виходить в 1/8 фіналу, де протистоятиме Австралії. Польщі же належить битися із чинним чемпіоном світу Францією.

Турнірне становище: