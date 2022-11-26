Польща – Саудівська Аравія 0:2

Голи: Зелінські, 39, Левандовський, 82

Нереалізований пенальті, Аль-Давсарі, 45+1 (Саудівська Аравія)

Збірна Саудівської Аравії стартувала з головної сенсації на ЧС-2022 – команда перемогла Аргентину. І в країні через це оголосили додатковий вихідний, а гравці отримали коштовні подарунки.

Детальніше Футболісти Саудівської Аравії отримали коштовні подарунки після перемоги над Аргентиною на ЧС

Польща ж в першому матчі не зуміла обіграти Мексику. В цьому матчі Роберт Левандовський не реалізував пенальті.

Саудівська Аравія у матчі проти Польщі показала, шо перемога над Аргентиною не була випадковістю. І саме ця команда більше володіла м'ячем та атакувала. Тож Войцеху Щенсни доводилося неодноразово вступати в гру.

Поляки свій гол забили наприкінці першого тайму. Левандовський отримав пас у штрафному майданчику, але пробити не зумів. Він зберіг м'яч в межах поля, після чого прострелив на Зелінські. І вже півзахисник відправив м'яч у ворота.

Аравійці вже перед свистком на перерву могли зрівняти рахунок. Арбітр лише після перегляду VAR вирішив призначити пенальті. Пробивати пішов герой матчу проти Аргентини Салем Аль-Давсарі, але Щенсни відбив його удар. Першим на добиванні опинився Мохаммед Аль-Брейк. Але польський воротар впорався і з його ударом. При цьому що Аль-Брейк вбіг у штрафний майданчик ще до удару, тож навіть якби він забив, цей гол могли не зарахувати.

У другому таймі Салем Аль-Давсарі міг виправитися за свою невдачу в першому таймі. Але знову Щенсни впорався з його ударом.

Після цього дві нагоди не реалізували поляки. В обох випадках м'яч влучав у каркас воріт. Спочатку, після удару Міліка головою, м'яч влучив у перекладину. А після цього вже Левандовський пробивав в дотик. Хоча під час удару м'яч зрикошетив він коліна нападника, і полетів у штангу.

Та все ж Левандовський таки відзначився забитим голом в цьому матчі. Він дочекався помилки суперника біля штрафного майданчика, і підхопивши м'яч, забив гол. Для нападника це перший гол на чемпіонатах світу загалом. Згодом він міг і дубль оформити, але не забив.

Польща перемагає та тимчасово виходить на перше місце в групі. Тепер на "кадру" очікує матч проти Аргентини. Саудівська Аравія теж зберігає хороші шанси на вихід в плей-офф – в останньому турі команда гратиме проти Мексики.

Відеоогляд матчу Польща – Саудівська Аравія