Уельс – Англія 0:3
Голи: Решфорд, 50, Фоден, 52, Решфорд, 68.
У групі В на чемпіонаті світу відіграли матчі останнього туру. В одному з них вирішувалась доля одного з фаворитів турніру – збірної Англії, пише 24 канал.
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Команда Гарета Саутгейта набрали чотири бали у перших матчах і була в кроці віж виходу в плей-офф. Для цього "трьом левам" треба було не програти Уельсу, а для першого місця – обіграти "драконів".
А ось кривдникам України треба було лише перемагати англійців та сподіватись на нічию в паралельній грі. Втім, по грі підопічні Пейджа не показали, за рахунок чого хотіли обіграти віцечемпіонів Європи.
У першому таймі моментів у обох команд було обмаль. Але вже на початку другого тайму англійці увімкнулись і забили двічі. Спочатку підопічні Саутгейта отримали право на штрафний біля чужого карного майданчика і Решфорд влучно поцілив під стійку.
ВІдео голу Решфорда:
А вже за одну хвилину відзначився Фоден. Кейн перехопив у Девіса м'яч біля майданчика і прострілив на набігаючого Філа. Гравця МанСіті не встигли накрити і той без проблем пробив Уорда.
Відео голу Фодена:
Уельс спробував організувати контргру, але тут же отримав третій м'яч у свої ворота. Решфорд отримав м'яч на куті майданчика, знайшов можливість для удару і потужно пробив Уорда, оформивши дубль.
Другий гол Решфорда:
Цей гол по суті поставив крапку у виступах Уельса на ЧС-2022. Англія без проблем виграла групу і вийшла в 1/8 фіналу. Там родоначальникам футбола буде протистояти збірна Сенегалу.
Турнірне становище:
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Англія
|2
|1
|0
|9:2
|7
|2
|США
|1
|2
|0
|2:1
|5
|3
|Іран
|1
|0
|2
|4:7
|3
|4
|Уельс
|0
|1
|2
|1:6
|1