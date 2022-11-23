Бельгія – Канада 1:0

Гол: Батшуаї, 44.

Підійшли до закінчення поєдинки четвертого ігрового дня на чемпіонаті світу в Катарі. В останньому матчі середи Бельгія протистояла Канаді.

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Для "кленових" це був історичний поєдинок, адже команда єдиний раз виходила на Мундіаль аж 36 років тому. При цьому тоді команда програла всі три матчі, не забивши жодного м'яча.

Тепер же підопічним Хердмана належало починати турнір у поєдинку із бронзовим призером ЧС. На щастя для коуча встиг відновитись від пошкодження головна зірка Канади Альфонсо Девіс із Баварії.

Канада вражає

"Кленові" активно почали гру і навіть захопили ініціативу, часто пробиваючи по воротах Куртуа. А на 10 хвилині канадці заробили пенальті через гру рукою від Карраско.

Втім тут Девіс підвів свою збірну, його вистріл ліворуч зміг парирувати Куртуа. Після цього "червоні дияволи" стали частіше огризатись, а перед перервою вийшли вперед.

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Все вирішив один момент

Алвервейрелд закинув вперед на Батшуаї, котрому дали дістатись до м'яча. Форвард Фенербахче зльоту пробив Боряна, відкривши рахунок.

Відео голу Батшуаї:

Після перерви підопічні Мартінеса остаточно віддали ініціативу супернику, перейшовши на контратаки. Канада ж почала сильніше тиснути, але оборона "червоних дияволів" та Куртуа діяли вдало проти Девіда та Ларіна, який вийшов на заміну.

Перемога дозволяє бельгійцям очолити групу F після першого туру, тоді як канадці відкладають плани брати очки на наступні ігри. Вже через чотири дні, 27 листопада, "червоні дияволи" зіграють з Марокко, тоді як на "кленових" чекатимуть хорвати.