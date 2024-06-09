Чемпіонат Європи з футболу 2024: календар та результати матчів

9 червня 2024, 14:10
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Чемпіонат Європи з футболу взяв свій старт 14 червня. Фінал Євро-2024 у Німеччині відбудеться 14 липня на "Олімпійському" стадіоні у Берліні.

24 національні команди із різноманітних куточків Європи візьмуть участь у чемпіонаті Європи з футболу 2024. Загалом за цей місяць збірні проведуть 87 матчів у 10-ти містах Німеччини.

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У стартовий день турніру, 14 червня, відбудеться лише матч-відкриття, у якому участь візьме господарка Євро-2024 – Німеччина. В інші змагальні дні відбудуться по 2-3 поєдинки чемпіонату Європи.

Груповий раунд триватиме до 26 червня. Після чого буде перерва на 3 дні. А вже 29 червня розпочнуться поєдинки 1/8 фіналу Євро-2024 (із 29 червня по 2 липня). Чвертьфінальні матчі відбуватимуться 5-6 липня. А от два півфінальні матчі теж заплановані на два дні – 9-10 липня. Фінал Євро-2024 відбудеться 14 липня у Берліні.  

Календар матчів чемпіонату Європи з футболу 2024

14 червня

  • 22:00. Матч-відкриття Німеччина – Шотландія

15 червня

  • 16:00. Угорщина – Швейцарія
  • 19:00. Іспанія – Хорватія
  • 22:00. Італія – Албанія

16 червня

  • 16:00. Польща – Нідерланди
  • 19:00. Словенія – Данія
  • 22:00. Сербія – Англія

17 червня

  • 16:00. Румунія – Україна
  • 19:00. Бельгія – Словаччина
  • 22:00. Австрія – Франція

18 червня

  • 19:00. Туреччина – Грузія
  • 22:00. Португалія – Чехія

19 червня

  • 16:00. Хорватія – Албанія
  • 19:00. Німеччина – Угорщина
  • 22:00. Шотландія – Швейцарія

20 червня

  • 16:00. Словенія – Сербія
  • 19:00. Данія – Англія
  • 22:00. Іспанія – Італія

21 червня

  • 16:00. Словаччина – Україна
  • 19:00. Польща – Австрія
  • 22:00. Нідерланди – Франція

22 червня

  • 16:00. Грузія – Чехія
  • 19:00. Туреччина – Португалія
  • 22:00. Бельгія – Румунія

23 червня

  • 22:00. Швейцарія – Німеччина
  • 22:00. Шотландія – Угорщина

24 червня

  • 22:00. Албанія – Іспанія
  • 22:00. Хорватія – Італія

25 червня

  • 19:00. Нідерланди – Австрія
  • 19:00. Франція – Польща
  • 22:00. Англія – Словенія
  • 22:00. Данія – Сербія

26 червня

  • 19:00. Словаччина – Румунія
  • 19:00. Україна – Бельгія
  • 22:00. Чехія – Туреччина
  • 22:00. Грузія – Португалія

27-28 червня

У ці дні перерва у чемпіонаті Європи-2024.

29 червня

  • 19:00. 1/8 фіналу.
  • 22:00. 1/8 фіналу.

30 червня

  • 19:00. 1/8 фіналу.
  • 22:00. 1/8 фіналу.

1 липня

  • 19:00. 1/8 фіналу.
  • 22:00. 1/8 фіналу.

2 липня

  • 19:00. 1/8 фіналу.
  • 22:00. 1/8 фіналу.

3-4 липня

Матчів чемпіонату Європи у Німеччині не буде. Відпочинок для збірних.

5 липня

  • 19:00. Чвертьфінал.
  • 22:00. Чвертьфінал.

6 липня

  • 19:00. Чвертьфінал.
  • 22:00. Чвертьфінал.

7-8 липня

Ще одна перерва у розіграші Євро-2024.

9 липня

  • 22:00. Півфінал.

10 липня

  • 22:00. Півфінал.

11-13 липня

Немає матчів перед фінальним поєдинком Євро-2024.

14 липня

  • 22:00. Фінал.
Автор: Софія Кулай