Німеччина – Угорщина 2:0

Голи: Мусіала, 22, Гюндоган, 67.

У центральному матчі 19 червня зіграли збірні Німеччини та Угорщини. Команди змагаються в межах Групи "А", пише 24 канал.

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Рівносильна боротьба

З перших хвилин першого тайму команди обмінювалися небезпечними моментами. Однак у тиску на суперника більше домінували угорці.

Згодом і Німеччина почала йти в активні атаки, однак не могла нормально їх розвинути.

Вже на 22-й хвилині Гюндогана віддав пас на Мусіалу, а той пробив м'ячем під перекладину воріт, вивівши збірну Німеччини вперед.

Перший гол у матчі: дивіться відео

Згодом на 26-й хвилині Ноєр зробив шалений сейв. Собослаї бив з лівого флангу прямо в дев'ятку, однак голкіпер збірної Німеччини витягнув удар.

Після цього команди знову обмінювалися моментами, однак, в основному, без загострень.

У додатковий час першого тайму Угорщина забила гол, однак арбітр скасував його через положення поза грою.

Німці не поступились

Після перерви Німеччина активно розпочала тиснути на суперника.

На 54-й хвилині Гюндоган та Кроос намагались пробити по воротам Угорщини, однак голкіпер обидва рази зумів впіймати м'яч.

Згодом небезпечний момент зуміли створити угорці, однак від удару головою м'яч пролетів вище воріт.

Вже на 67-й хвилині Німеччина подвоїла свою перевагу. Німці провели успішну атаку, де Міттельштедт віддав передачу наліво, а Гюндоган пробив точно низом у правий кут воріт.

Відео другого голу Німеччини

Згодом Німеччина намагалася забити ще один гол, однак Фоллькруг не встиг підставити голову.

На 88-й хвилині Ноєр припустився помилки, однак захисники врятували команду. У напружений момент Угорщина не змогла забити гол, хоча була дуже близько до цього.

Нагадаємо, що 19 червня відбудеться також матч Шотландія – Швейцарія о 22:00 за київським часом.