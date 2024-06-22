Грузія – Чехія 1:1

Голи: Мікаутадзе, 45+4 (пен.) – Шик, 59

Обидві команди поступилися в першому турі, тож були дуже серйозно налаштовані на здобуття перших очок. Грузини в яскравому поєдинку зазнали поразки від Туреччини з рахунком 1:3, а чехи програли фавориту групи Португалії (1:2), хоча першими забили, пише 24 Канал.

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Як минув матч

Збірні Грузії та Чехії дуже активно розпочали поєдинок. Команда Віллі Саньоля агресивно побігла вперед зі стартових секунд, проте нічого не створила біля воріт суперника, а вже згодом Чехія мала фантастичні можливості забити.

Гіоргі Мамардашвілі тричі врятував свою команду на третій хвилині зустрічі. Після цього підопічні Івана Гашека мали тотальну перевагу та змогли її реалізувати на 23-й хвилині.

Адам Гложек забив після розіграшу аута, проте за мить до цього зіграв рукою. Рефері після перегляду VAR скасував взяття воріт.

Після цього грузини трішки змогли відвести загрозу від своїх воріт. Свій перший удар вони завдали лише на 34-й хвилині. Отар Какабадзе пробив здалеку, однак його спробу заблокував захисник.

А наприкінці тайму Сакартвело шокували Чехію. Вони створили чудовий момент з навісу зі штрафного, але Станек врятував.

Проте радість чехів була завчасною. Арбітр призначив пенальті після перегляду VAR, який вже у компенсований час реалізував Жорж Мікаутадзе, надіславши м'яч під праву стійку воріт.

Дивіться відео з голом Мікаутадзе

Після першого тайму Чехія мала перевагу за ударами 14:3, проте пішла на перерву поступаючись у рахунку.

З початку другої 45-хвилинки команда Івана Гашека продовжила атакувати й на 59-й хвилині таки змогла рівняти рахунок. Патрік Шик підхопив м'яч у штрафному майданчику та відправив його у лівий кут від каркаса воріт.

Як Чехія зрівняла рахунок: дивіться відео

Вже за 10 хвилин для автора гола у складі Чехії матч закінчився, він залишив поле через пошкодження.

До кінця зустрічі збірна Чехія здійснювала шалений тиск на грузинів, але ті трималися й наприкінці матчу мали фантастичний шанс вирвати перемогу. Сакартвело вибігли втрьох на одного захисника в контратаці, але Саба Лобжанідзе спрямував м'яч над поперечиною. Це була остання секунда гри.

Важливо. Збірна Грузії здобула перше очко в історії на великих турнірах!

Зазначимо, що в останньому турі Грузія зіграє з Португалією, а Чехія з Туреччиною. Обидва матчі відбудуться 26 червня о 22:00.