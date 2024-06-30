Німеччина – Данія 2:0

Голи: Гаверц, 53 (пен), Мусіала, 69.

На Євро-2024 завершився перший ігровий день стадії плей-оф. У першому матчі Швейцарія вибила Італію, тоді як на вечір була винесена зустріч за участю німців, пише 24 Канал.

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Феєрія Шмейхеля

Команда-господарка протистояла Данії. Нагельсманн зіткнувся із кадровими проблемами перед матчем. Через дискваліфікацію не був доступний центрбек Та, тому в основу потрапив Шлоттербек.

Була під питанням і участь Рюдігера, але Антоніо встиг залікувати травму. Крім того, тренер здивував ротацією, випустивши також в основі Сане та Раума.

Німеччина очікувано володіла ініціативою та лише у першій половині першого тайму мала 2-3 супермоменти. Данію чимало рятував Шмейхель, який до перерви здійснив аж п'ять сейвів.

До слова, перший тайм закінчився аж на півгодини пізніше очікуваного. Суддя через щільну зливу зупинив гру та увів команди у роздягальні. Тільки коли погода заспокоїлась Олівер повернув гравців назад.

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Ударний другий тайм німців

Основні моменти гри пройшли у першій половині другого тайму. Спершу Андерсен зміг забити за Данію, але суддя скасував гол через мінімальний офсайд. А вже за пару хвилин Йоакім став антигероєм.

Під час подачі у майданчик Данії захисник зіграв рукою та подарував пенальті Німеччини. Гаверц без проблем виконав вирок. Скандинави понеслись в атаку та організували кілька моментів для Гойлунда.

Проте Ноєр був на висоті. Натомість Мусіала добив данців після крутого закидання від Шлоттербека. Джамал впевнено реалізував вихід сам на сам.

Подальші спроби Данії були вже малоефективні. Команда Х'юлманда завершує виступи на Євро-2024, тоді як німці йдуть у чвертьфінал. Там їх суперником стане переможець пари Іспанія – Грузія.