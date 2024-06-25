Данія – Сербія – 0:0

На стадіоні "Альянц-Арена" у Мюнхені відбувся матч третього туру групового раунду чемпіонату Європи 2024, в якому зустрічалися збірні Данії та Сербії, пише 24 Канал.

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Сербія вилетіла з Євро-2024

Данію у цьому матчі цілком могла влаштувати нічия для виходу в 1/8 фіналу, тоді як Сербії була необхідна виключно перемога задля продовження виступу на чемпіонату Європи.

У першому таймі команди обмінювалися атаками, однак до голів справа не дійшла. Хоча на екваторі першої половини зустрічі м'яч залетів у ворота сербів, проте рефері зафіксував напад на голкіпера.

На початку другої половини зустрічі шкіряний опинився у воротах збірної Данії, але й тут гол не було зараховано, оскільки лайнсмен зафіксував положення поза грою.

Важливо. Фінальний свисток арбітра зафіксував безгольову нічию з рахунком 0:0, яка дозволила Данії вийти в 1/8 фіналу. Серби ж дивитимуться плей-оф за участі данців по телевізору.

Додамо, що Данія вийшла в плей-оф чемпіонату Європи, не здобувши жодної перемоги на груповому етапі. У всіх трьох турах данці розділили очки з суперниками.