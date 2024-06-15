Італія – Албанія 2:1

Голи: Бастоні, 11, Барелла, 16 – Байрамі, 1.

На чемпіонаті Європи-2024 завершився другий ігровий день. В останній битві суботи відіграли чинні чемпіони італійці, які протистояли аутсайдеру групи Албанії, пише 24 Канал.

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Албанія шокує на старті

Команда Лучано Спаллетті не вражала у кваліфікації, але з приходом Спаллетті дещо налагодила гру. У свою чергу албанці стали головним відкриттям відбору, вигравши групу із чехами та поляками.

На Євро ж "червоно-чорних" записували у головних аутсайдерів через важких суперників по групі (іспанці, італійці та хорвати). Втім старт бою проти чемпіонів Європи видався вдалим для балканців.

Дімарко грубо помилився при вкиданні аута і подарував м'яч Байрамі. Той без роздумів сильно та точно пробив у ближній кут воріт Доннарумми. Втім вже до середини першого тайму підопічні Спаллетті вже були попереду.

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Клас взяв гору

Спочатку після подачі з флангу рахунок зрівняв Бастоні. А за п'ять хвилин ефектним та точним ударом з лінії карного майданчика відзначився Барелла.

Італія продовжила тиснути далі та мала кілька моментів збільшити різницю ще до перерви. Стракоша рятував Албанію після моментів у Скамакки та Фраттезі, непогано пристрілювався К'єза.

Албанці ж кілька разів вибігли у контратаки, але це не стало проблемою для Доннарумми. Тож Італія стартує з перемоги на Євро-2024 та наздоганяє Іспанію в групі В.