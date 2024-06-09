24 национальные команды из различных уголков Европы примут участие в чемпионате Европы по футболу 2024. Всего за этот месяц сборные проведут 87 матчей в 10-ти городах Германии.

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В стартовый день турнира, 14 июня, состоится только матч-открытие, в котором участие примет хозяйка Евро-2024 – Германия. В другие соревновательные дни состоятся по 2-3 поединка чемпионата Европы.

Групповой раунд продлится до 26 июня. После чего будет перерыв на 3 дня. А уже 29 июня начнутся поединки 1/8 финала Евро-2024 (с 29 июня по 2 июля). Четвертьфинальные матчи будут проходить 5-6 июля. А вот два полуфинальных матча тоже запланированы на два дня – 9-10 июля. Финал Евро-2024 состоится 14 июля в Берлине.

Календарь матчей чемпионата Европы по футболу 2024

14 июня

22:00. Матч-открытие Германия – Шотландия

15 июня

16:00. Венгрия – Швейцария

19:00. Испания – Хорватия

22:00. Италия – Албания

16 июня

16:00. Польша – Нидерланды

19:00. Словения – Дания

22:00. Сербия – Англия

17 июня

16:00. Румыния – Украина

19:00. Бельгия – Словакия

22:00. Австрия – Франция

18 июня

19:00. Турция – Грузия

22:00. Португалия – Чехия

19 июня

16:00. Хорватия – Албания

19:00. Германия – Венгрия

22:00. Шотландия – Швейцария

20 июня

16:00. Словения – Сербия

19:00. Дания – Англия

22:00. Испания – Италия

21 июня

16:00. Словакия – Украина

19:00. Польша – Австрия

22:00. Нидерланды – Франция

22 июня

16:00. Грузия – Чехия

19:00. Турция – Португалия

22:00. Бельгия – Румыния

23 июня

22:00. Швейцария – Германия

22:00. Шотландия – Венгрия

24 июня

22:00. Албания – Испания

22:00. Хорватия – Италия

25 июня

19:00. Нидерланды – Австрия

19:00. Франция – Польша

22:00. Англия – Словения

22:00. Дания – Сербия

26 июня

19:00. Словакия – Румыния

19:00. Украина – Бельгия

22:00. Чехия – Турция

22:00. Грузия – Португалия

27-28 июня

В эти дни перерыв в чемпионате Европы-2024.

29 июня

19:00. 1/8 финала.

22:00. 1/8 финала.

30 июня

19:00. 1/8 финала.

22:00. 1/8 финала.

1 июля

19:00. 1/8 финала.

22:00. 1/8 финала.

2 июля

19:00. 1/8 финала.

22:00. 1/8 финала.

3-4 июля

Матчей чемпионата Европы в Германии не будет. Отдых для сборных.

5 июля

19:00. Четвертьфинал.

22:00. Четвертьфинал.

6 июля

19:00. Четвертьфинал.

22:00. Четвертьфинал.

7-8 июля

Еще один перерыв в розыгрыше Евро-2024.

9 июля

22:00. Полуфинал.

10 июля

22:00. Полуфинал.

11-13 июля

Нет матчей перед финальным поединком Евро-2024.

14 июля