Іспанія – Франція 2:1

Голи: Ямаль, 21, Ольмо, 25 – Коло Муані, 9

Збірна Іспанії є головним фаворитом Євро-2024 на золоті нагороди. Натомість Франція не демонструє яскравої гри, але зуміла вийти до півфіналу, пише 24 канал.

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Швидкий гол не збентежив іспанців

У стартовому складі "Фурії рохи" вийшов 16-річний Ламін Ямаль, який побив досягнення легендарного Пеле. Збірну Франції на поле вивів капітан команди Кіліан Мбаппе.

Підопічні Дідьє Дешама відкрили рахунок у матчі вже на 9-й хвилині. Мбаппе виконав навісну передачу у воротарський майданчик на Коло Муані. Форвард з близької відстані точно пробив головою. "Ле Бльо" вирвалися вперед.

Дивіться гол Коло Муані

Проте радість французів була недовгою. На 21-й хвилині Ламін Ямаль завдав неймовірного за красою удару та поцілив у дальній кут воріт. Рахунок на табло став 1:1.

Цей гол став першим для вінгера Барселони на Євро-2024. Крім того, Ямаль став наймолодшим гравцем, який забивав на ЧЄ.

Відео голу Ямаля

Приголомшені французи одразу ж пропустили другий. Дані Ольмо пробив у дальній кут воріт і м'яч рикошетом від Кунде опинився за спиною Меньяна.

Відео голу Ольмо

До свистка на перерву підопічні Дешама намагалися бодай зрівняти рахунок. Однак іспанці в захисті грали надійно.

Другий тайм розпочався з атак "Ле Бльо". Мбаппе та Дембеле на флангах перегравали опонентів та створювали небезпеку поблизу воріт Сімона.

"Фурія роха" збивала темп завдяки неквапливому контролю м'яча. Переможний рахунок влаштовував команду Луїса де ла Фуенте.

Фінальний штурм "Ле Бльо" не змінив цифри на табло. Іспанці довели матч до переможного завершення.

У підсумку збірна Іспанії здобула вікторію з рахунком 2:1 та стала першим фіналістом. Збірна Франції на чолі з Мбаппе залишила чемпіонат Європи.

У фіналі Іспанія зіграє з переможцем пари Нідерланди – Англія. Поєдинок за "золото" Євро-2024 відбудеться 14 липня.