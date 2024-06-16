Словенія – Данія 1:1

Голи: Янжа, 77 – Еріксен, 17.

16 червня свої виступи на Євро-2024 розпочали команди Групи "C". У першому матчі зустрілися національні команди Словенії та Данії, пише 24 канал.

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Ефектний початок від Данії

Вже з перших хвилин гості доволі активно почали вести зустріч. Загалом команди обмінювалися моментами, однак не могли їх реалізувати.

Вже на 17-й хвилині після розіграшу м'яча з аута Вінн віддав передачу Еріксену, а той влучив прямо у ворота. Данія відкрила рахунок у матчі.

Після цього данці створили ще кілька гострих моментів біля воріт суперника, однак не змогли збільшити свою перевагу.

Зокрема варто відзначити, що у першому таймі обидві команди обійшлись без попереджень та червоних карток.

Камбек Словенії

У другому таймі більш активну гру розпочала вже Словенія. За перших 10 хвилин команда змогла створити два небезпечних моменти біля воріт суперника.

Згодом тиснути почала вже Данія. На 55-й хвилині словенці навіть ледь не оформили автогол у свої ворота. А на 65-й хвилині після передачі Еріксена команду Словенії врятував голкіпер.

Після цього словенці знову почали активно атакувати у штрафному полі суперника. Спочатку спроби забити гол були невдалими, однак потім їм вдалося зрівняти рахунок. На 77-й хвилині Янжа з підбору пробив у ворота і з рикошету м'яч залетів у них.

До кінця гри команди обмінювалися небезпечними моментами, які так і не реалізували.

Нагадаємо, що сьогодні, 16 червня, відбудеться також матч Сербія – Англія о 22:00 за київським часом.