Бельгія – Румунія 2:0

Голи: Тілеманс, 2, Де Брюйне, 79.

В групі Е на чемпіонаті Європи завершився другий тур. Україна та Словаччина відіграли ще у п'ятницю. Команда Реброва здобула вольову перемогу (2:1), пише 24 Канал.

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Задавили румунів

Завершував програму другого туру матч Бельгії та Румунії. Останні випереджали "червоних дияволів" на три бали завдяки розгромній перемозі над Україною. У свою чергу бельгійці стартували із поразки від словаків.

Тим не менш, саме підопічні Тедеско були фаворитами звітного матчу. Вже з перших же хвилин Бельгія почала це доводити, забивши ранній гол. Лукаку скинув під удар Тілемансу, який дальнім пострілом прошив Ніце.

"Червоні дияволи" продовжували домінувати та тиснути. Найбільш активним серед бельгійців був Де Брюйне, який як роздавав гострі передачі, так і пробивав кілька разів.

Непогано показували себе Лукебакіо та Лукаку, але захист румунів відбивався. До того ж кіпер також зловив кураж та виконав шість сейвів.

Захист Бельгії провалився кілька разів. Супершанс зрівняти рахунок втратив Ман після виходу сам на сам. Також непогано пробивали Міхайла та Разван Марін. Проте це були одиничні моменти.

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Неприємне положення України

Бельгія тотально володіла ініціативою та встигла ще раз забити до кінця зустрічі. Кастельс дальнім кросом вивів Де Брюйне на "побачення" із кіпером суперника і Кевін не схибив.

Тож перед останнім туром в групі Е всі команди мають по три очки. Втім Україна йде останньою через жахливу різницю м'ячів. Якщо ж обидва матчі третього туру завершаться внічию, саме команда Реброва буде останньою у квартеті.