Словаччина – Румунія – 1:1
Голи: Дуда, 24 – Р. Марін, 37 пенальті
На стадіоні "Дойче-банк-парк" у Франкфурт-на-Майні відбувся матч третього туру групового раунду чемпіонату Європи 2024, в якому зустрічалися збірні Словаччини та Румунії, пише 24 Канал.
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Збірні Румунії та Словаччини вийшли в плей-оф Євро-2024
Обидві команди для виходу в плей-оф влаштовувала нічия. Натомість збірній Україні, яка у паралельному матчі протистояла Бельгії, вкрай бажано було, щоб зустріч попередніх суперників виявила переможця.
І спочатку здалося, ніби як мінімум словаки претендують на перемогу. Саме вони на екваторі першого тайму відкрили рахунок зусиллями Ондрея Дуди, який після навісу від Юрая Куцки влучно пробив головою у протихід Флоріну Ніце.
Утім, ще до перерви румуни відігралися. Арбітр після перегляду ВАР призначив пенальті, який впевнено реалізував Разван Марін.
У другому таймі команди грали максимально обережно, намагаючись перш за все не пропустити, тож гра завершилася нічиєю, яка була цілком прогнозована ще до початку гри.
Румунія завдяки розгромній перемозі над Україною (3:0) у першому турі посіла перше місце, словаки вийшли в плей-оф із третього, а команда Сергія Реброва залишилась четвертою та вилетіла з континентальної першості.