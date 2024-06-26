Словаччина – Румунія – 1:1

Голи: Дуда, 24 – Р. Марін, 37 пенальті

На стадіоні "Дойче-банк-парк" у Франкфурт-на-Майні відбувся матч третього туру групового раунду чемпіонату Європи 2024, в якому зустрічалися збірні Словаччини та Румунії, пише 24 Канал.

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Збірні Румунії та Словаччини вийшли в плей-оф Євро-2024

Обидві команди для виходу в плей-оф влаштовувала нічия. Натомість збірній Україні, яка у паралельному матчі протистояла Бельгії, вкрай бажано було, щоб зустріч попередніх суперників виявила переможця.

І спочатку здалося, ніби як мінімум словаки претендують на перемогу. Саме вони на екваторі першого тайму відкрили рахунок зусиллями Ондрея Дуди, який після навісу від Юрая Куцки влучно пробив головою у протихід Флоріну Ніце.

Утім, ще до перерви румуни відігралися. Арбітр після перегляду ВАР призначив пенальті, який впевнено реалізував Разван Марін.

У другому таймі команди грали максимально обережно, намагаючись перш за все не пропустити, тож гра завершилася нічиєю, яка була цілком прогнозована ще до початку гри.

Важливо. У паралельному матчі Україна та Бельгія голів не забили, тож у групі Е всі збірні набрали по чотири очки й розподіл місць, а разом із ними путівки в плей-оф, вирішила різниця голів.

Румунія завдяки розгромній перемозі над Україною (3:0) у першому турі посіла перше місце, словаки вийшли в плей-оф із третього, а команда Сергія Реброва залишилась четвертою та вилетіла з континентальної першості.