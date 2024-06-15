Іспанія – Хорватія 3:0

Голи: Мората, 29, Руїс, 32, Карвахаль, 45+2

У другому матчі другого ігрового дня зустрілися збірні Іспанії та Хорватії. Команди змагаються у групі "В", пише 24 канал.

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Іспанія запалила у першому таймі

З перших хвилин іспанці контролювали м'яч. Однак вже згодом команди почали обмінюватися моментами, створюючи небезпечні ситуації у воріт один одного.

На 29-й хвилині центральні захисники Хорватії допустилися прикрої помилки і з центральної передачі Руїса, Мората забив м'яч у ворота суперника.

Після цього хорвати мали хороший момент, щоб забити. Ковачич з центру забіг у штрафний, намагаючись пробити у правий кут, однак голкіпер врятував команду.

Вже на 32-й хвилині Іспанія збільшила свою перевагу. З правого флангу Педрі віддав м'яч на Руїса, а той пробив у правий нижній кут.

Згодом Хорватія знову не реалізувала небезпечний момент. На дальній стійці Будімір не встиг до м'яча, щоб підставити ногу перед порожніми воротами.

У додатковий час Ямаль зробив передачу з кутового і Карвахаль у підкаті відправив м'яч у ворота Іспанії. Рахунок у матчі став 3:0.

Домінування іспанців

З початку другого тайму Іспанія знову розпочала з домінації над суперником. Команда зуміла створити кілька небезпечних моментів.

Згодом і Хорватія змусила суперника понервувати. На 55-й хвилині Будімір намагався пробити з лівого флангу, однак не зміг переграти захисника іспанців.

Протягом усього тайму команди тиснули одне на одного, однак реалізувати небезпечні моменти.

Іспанія втримала переможний рахунок, який оформила ще у першому таймі. Хорвати стартували на Євро-2024 із розгрому.

Нагадаємо, що сьогодні, 15 червня, також відбудеться матч Італія – Албанія, початок о 22:00 за київським часом.