Німеччина – Шотландія 5:1

Голи: Вірц, 10, Мусіала, 19, Хавертц, 45+1 (П), Фоллькруг, 68, Джан, 90+3 – Рюдігер, 87 (автогол).

У матчі-відкритті Євро-2024 команда-господарка чемпіонату Німеччина приймала збірну Шотландії. Команди змагаються в Групі А, пише 24 канал.

Феєричний перший тайм від німців

Вже з перших хвилин підопічні Юліана Нагельсманна змогли створити сильний тиск на суперника. Команда створювала небезпечні моменти, які вже згодом змогла реалізувати.

На 10-й хвилині господарі змогли відкрити рахунок у матчі. Після результативної передачі з правого флангу від Кімміха, Вірц з лінії штрафного низом забив м'яч у ворота Шотландії.

Перший гол Євро-2024: дивіться відео

Протягом усього першого тайму німці відзначалися тотальною перевагою.

Вже на 19-й хвилині команда збільшила свою перевогу над суперником. Хаверц з лівого флангу віддав передачу на Мусіалу, який вистрілив під поперечину воріт Шотландії.

Відео гола Мусіали

Згодом Крісті збив Мусіалу у власному штрафному майданчику, через що арбітр спочатку призначив пенальті, однак після перегляду VAR змінив рішення на призначення штрафного удару, який Німеччина не реалізувала.

Згодом Шотландія намагалася вихопити перевагу, однак неуспішно.

На 42-й хвилині Німеччина створила небезпечний момент прям біля воріт суперника, у якому було зафіксовано порушення правил. Портеус грубо зіграв проти Гюндогани, за що отримав вилучення з поля. А підопічні Нагельсманна отримали шанс реалізувати 11-метровий удар. Хаверц зумів обхітрити голкіпера шотландців і зробив рахунок у матчі 3:0.

Реалізований пенальті Хаверца: відео

Гол престижу шотландців

У другому таймі Шотландія дещо взяла ініціативу і почала створювати тиск на суперника.

Згодом знову почала пресингувати Німеччина. Команда створювала багато небезпечних моментів і намагалася пробити ворота суперника, однак так і не реалізувовула їх.

На 68-й хвилині Фюллькруг другим дотиком просто вистрілив у ворота Шотландії, зробивши рахунок розгромним.

Відео четвертого гола

Згодом, вже на 76-й хвилині, Фоллькруг знову відзначився забитим м'ячем, однак арбітр скасував гол через офсайд футболіста.

Підопічні Нагельсманна ще кілька разів намагались атакувати ворота Шотландії, однак безуспішно. Гості також кілька разів намагалися розвинути атаку, однак спроби були невдалими.

На 86-й хвилині Шотландія заробила штрафний, який приніс їй гол. Автоголом відзначився Рюдігер, який головою загнав м'яч у свої ворота.

Автогол Рюдігера: дивіться відео

Однак згодом Німеччина остаточно знищила Шотландію п'ятим голом. Джан поза межами штрафного майданчика забив м'яч точнісінько в кут.

Остаточний розгром від німців: відео

Відзначимо, що у суботу, 15 червня, в межах Євро-2024 відбудуться наступні матчі: Угорщина – Швейцарія (16:00), Іспанія – Хорватія (19:00) та Італія – Албанія (22:00).

Відеоогляд матчу Німеччина – Шотландія: