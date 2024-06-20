Іспанія – Італія 1:0

Гол: Калафіорі, 55 (автогол).

Обидві команди є головними фаворитами Групи "В". У ній, окрім Іспанії та Італії, змагаються також Хорватія та Албанія, пише 24 канал.

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Сейви Доннаруми рятували Італію

Вже з перших хвилин Іспанія намагалася реалізувати контратаку. На 2-й хвилині Доннарума витягнув головою від Педрі.

Згодом вже намагалася атакувати Італія, однак безрезультатно.

На 23-й хвилині Мората хотів пробити з правого Флангу, проте влучив м'ячем прямо в голкіпера збірної Італії. Після цього Доннарума парирував ще один удар.

Після цього команди, в основному, обмінювалися моментами. Лише під кінець першого тайму Доннарума вкотре здійснив сейв, коли Руїс намагався пробити перед штрафним майданчиком.

Помилка італійців вивела Іспанію вперед

З перших хвилин другого тайму іспанці знову почали активну тиснути на суперника.

Вже на 55-й хвилині Іспанія вийшла вперед завдяки автоголу італійця. Після прострілу Вільямса, Калафіорі зрізав м'яч у пусті ворота.

Відео автоголу Калафіорі

Згодом Іспанія почала тотально домінувати на полі. Команда знову почала тиснути на суперника біля його воріт, однак Доннарума продовжував рятувати команду.

На 70-й хвилині Вільямс спробував пробити в дев'ятку, однак м'яч влучив у поперечину.

Незабаром Італія заробила кутовий, який не реалізувала, оскільки м'яч забрав до рук голкіпер Іспанії.

Згодом команди провели гострі атаки, однак обидві збірні не змогли забити голи. Вкотре варто відзначити Доннаруму, який у напружені моменти знову зумів врятувати свою команду.

На останній хвилині Італія заробила кутовий і Доннарума прийшов у штрафний майданчик, щоб допомогти, однак гравці не змогли реалізувати атаку.

Таким чином, італійці втратили очки у матчі з іспанцями.

Відзначимо, що сьогодні також відбулись матчі Словенія – Сербія (1:1) та Данія – Англія (1:1)