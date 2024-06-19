Шотландія – Швейцарія 1:1

Голи: Мактоміней, 13 – Шакірі, 26.

В групі А на Євро-2024 завершились матчі другого туру. В першій зустрічі дня Німеччина без проблем переграла Угорщину та оформила вихід у плей-оф, пише 24 Канал.

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Активний старт Шотландії

Слідом за Бундестім могла прослідувати Швейцарія. Команда Мурата Якіна протистояла шотландцям, яких у першому турі знищила Німеччина (5:1). Крім того, "тартанова" армія втратила захисника Портеуса, який був вилучений.

Шотландця в основі замінив Генлі. Швейцарці ж випустили з перших хвилин Ндоє та Шакірі. Команді Стіва Кларка обов'язково треба було вигравати, тому британці більш активно проводили перший тайм.

Це дозволило шотландцям відкрити рахунок. Як і в першому матчі, за британців це зробив суперник. Після удару від Мактомінея під м'яч невдало підставився Шер. Від захисника Ньюкасла м'яч опинився у воротах.

Втім "нейтрали" теж часто огризались та змушували Ганна вступати у гру. Кіпер кілька разів рятував після ударів Відмера та Ндоє. А ось суперпостріл від Шакірі виявився для нього надскладним!

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Швейцарія втримала нічию

Шотландці подарували Джердану м'яч перед своїм майданчиком. Досвідчений вінгер вирішив одразу пробити, потрапивши у дев'ятку воріт суперника.

Після перерви Шотландія продовжувала бути більш ініціативною, проте суперник пропонував контргру та мав свої шанси на гол. Зрештою підопічних Якіна нічия більше влаштовувала. Шотландці ж не знайшли ресурси, щоби самостійно пробити Зоммера.

Команда Стіва Кларка виходить на третє місце в групі А і тепер має будь-що долати Угорщину в останньому турі. Швейцарія вже де-факто у плей-оф, навіть в разі поразки від німців їй важко буде опуститися нижче другого місця.

Відеоогляд матчу Шотландія – Швейцарія