Данія – Англія 1:1
Голи: Юльманн, 34 – Кейн, 18.
Команди зустрілись у півфіналі Євро-2024, де Данія поступилася з рахунком 2:1. В межах цьогорічного чемпіонату Європи збірні змагаються в Групі "С" разом зі Словенією та Сербією, пише 24 канал.
Читайте також Врятувалися на останніх хвилинах: Словенія та Сербія розписали нічию
Початок з мирної нічиєї
З самого початку першого тайму більше домінували англійці. Вони створили кілька моментів, однак не змогли їх реалізувати.
Однак вже на 18-й хвилині Англія змогла відкрити рахунок у матчі. Крістіансен відбивав удар, однак м'яч відскочив у ногу Кейну і влучив прямо у ворота.
Відео голу Кейна
Після цього намагалася атакувати вже Данія. Однак удар Еріксена був заблокований. Ще кілька намагань атакувати ворота були відбиті.
Проте на 34-й хвилині данці змогли зрівняти рахунок. Юльманн завдав удару з 30-ти метрів і м'яч, відштовхнувшись від стійки залетів прямо у ворота Пікфорда.
Гол Юльманна: дивіться відео
Вирішального голу не було
З початку другого тайму англійці активно почали атакувати данців, однак Шмейхель надійно захищав ворота своєї команди.
На 56-й хвилині Фоден пробив низом, однак м'яч влучив у стійку воріт.
Згодом Данія, зусиллями Еріксена, намагалася пробити по воротам. М'яч полетів вище воріт. Після цього англійці знову почали активно атакувати суперника.
Однак домінувала Англія недовго. Невдовзі Данія вязала ініціативу і почала тиснути на суперника біля воріт Пікфорда. На 85-й хвилині Хейб'єрг вистрілив повз ворота Англії.
До кінця гри команди так і не змогли забити вирішальний гол. Таким чином, Англія втратила очки у матчі проти Данії.
Відзначимо, що 20 червня завершить ігровий день матч Іспанія – Італія о 22:00 за київським часом.