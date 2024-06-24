Шотландія – Угорщина 0:1

Гол: Чобот, 90+10.

На чемпіонаті Євро-2024 розпочався останній тур групової стадії. У неділю, 23 червня, визначились остаточні місця в групі А, пише 24 Канал.

До теми Чемпіонат Європи з футболу 2024: календар і результати матчів

Сумний перший тайм

Якщо швейцарці з німцями вже достроково вийшли у плей-оф, то матч Шотландія – Угорщина був горловим. Переможець цієї дуелі з високою долею ймовірності потрапляв би у плей-оф з третьої сходинки.

Додавало інтриги матчу і те, що нічия відправила б обидві збірні додому. Обидва тренери зробили певні заміни у складі. Шотландці це зробили вимушено, адже центрбеки Портеус та Тірні не могли взяти учать у грі.

Угорщина спочатку віддала м'яч британцям, але ті банально не знали, як діяти першим номером. У підсумку ближче до перерви ініціатива перейшла до команди Марко Россі, що зробило матч трохи більш живим.

Жахлива травма Варги

Найбільш активним серед угорців був Шаллаї, який шукав шанси для удару. Втім із його пострілами без проблем впорався Ганн. Шотландія ж майже не била по воротах Гулачі.

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Не був особливо помітним Адамс, тоді як активно загострювати намагались Макгінн та Мактоміней. Втім це не було проблемою для угорських захисників.

Пристрасті досягли максимуму в середині другого тайму. Воротар Ганн на всій швидкості влетів у Варгу, який без тями впав на газон. Форварду довго надавали допомогу та вивезли за поле на каталці.

Відео епізоду із Варгою:

Позитивним знаком є те, що Барнабаш все ж рухався та подавав ознаки життя. Але це не зупинило матч, який ближче до екстратаймів перетворився на формат "атака на атаку".

Угорщина дотисла

Команди за десять компенсованих хвилин створили 4-5 небезпечних моментів і все ж змогли виявити переможця. На останній хвилині угорці організували вдалу контратаку, в якій Чобот точно завершив простріл від Шаллаї.

Таким чином, Шотландія вже пакує валізи додому. Угорщина ж з трьома очками посідає третє місце у групі та слідкуватиме за перебігом подій в інших квартетах. Команді Марко Россі треба, щоб хоча б дві команди з третіх позицій набрали по 1-2 очка.

Відеоогляд матчу Шотландія – Угорщина