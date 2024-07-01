Франція – Бельгія 1:0

Гол: Вертонген, 85 (автогол)

Обидві збірні напередодні Євро-2024 вважалися одними з головних претендентів на трофей. Однак під час групового етапу гра команд не надто вражала, пише 24 Канал.

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Залізобетонний захист Бельгії

Суперники дуже обережно розпочали поєдинок, адже на кону стояла путівка до чвертьфіналу. Активнішими в атаці були підопічні Дешама. Вони частіше загрожували воротам суперника. На ударних позиціях опинялися Грізманн, Чуамені, Тюрам. Однак їхнім ударам бракувало влучності.

"Червоні дияволи" переважно розраховували на стандарти у виконанні Де Брюйне та швидкі контратаки. Та все ж команди пішли на перерву з нулями на табло стадіону.

Автогол допоміг Франції

Підопічні Дешама активно розпочали другу половину зустрічі. Чуамені та Тюран повинні були реалізовувати свої моменти. Однак в першому випадку Кастельс неймовірним сейвом відбив м'яч, а в другому форвард з 5 метрів пробив вище воріт.

У бельгійців непомітним був Лукаку. Фактурний форвард практично не загрожував воротам Меньяна. "Червоні дияволи" зробили ставку на надійну гру в захисті.

Все вирішилося за п'ять хвилин до завершення матчу. Коло Муані завдав удару по воротах, м'яч рикошетом від Вертонгена опинився у сітці воріт.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Франції з рахунком 1:0. "Ле Бльо" вибороли путівку до чвертьфіналу.

Збірна Бельгії залишає турнір на стадії 1/8 фіналу.