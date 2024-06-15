Угорщина – Швейцарія 1:3

Голи: Варга, 66 – Дуа, 12, Ебішер, 45, Емболо, 90+3.

У першому матчі другого дня Євро-2024 зустрілися національні команди Угорщини та Швейцарії. Це другий поєдинок Групи "А", пише 24 канал.

Вдала реалізація Швейцарії

З початку першого тайму команди обмінювалися моментами, однак не змогли успішно завершити атаки.

Вже на 12-й хвилині швейцарці відкрили рахунок у матчі. Гол забив Дуа, однак арбітр зафіксував офсайд. Згодом після перегляду VAR забитий м'яч все ж зарахували.

Перший гол у матчі: дивіться відео

Після цього команди знову почали по черзі створювати небезпечні моменти один для одного. Угорці намагалися створити тиск на суперника, що іноді їм вдавалась, однак атаки реалізувати вони не змогли.

В останню хвилину першого тайму Айбішер пробив з-за меж штрафного майданчика прямо у правий кут воріт. Швейцарія зуміла збільшити своє відставання.

Відео другого забитиго м'яча Шверії

Довгоочікуваний момент для Угорщини

Вже з початку другого тайму Швейцарія могла записати на свій рахунок третій гол, однак голкіпер угорців врятував свою команду.

Згодом команди знову розпочали обмін моментами.

На 63-й хвилині Угорщина провела швидку контратаку. Варга забив м'яч у ворота швейцарців головою. Рахунок став 1:2.

Протягом усього матчу команди більше обмінювались моментами, аніж домінував хтось один. В середині другого тайму почалась гра на високих швидкостях, після якої пішло багато зіткнень та фолів.

Під кінець Угорщина та Швейцарія так і не реалізували створені небезпечні моменти.

Однак у додатковий час швейцарці збільшили свою перевагу, поставивши крапку у матчі. Емболо перекинув м'яч через голкіпера угорців, який вийшов з воріт, зробвши рахунок 1:3.

Відзначимо, що сьогодні ще відбудуться матчі Іспанія – Хорватія (19:00) та Італія – Албанія (22:00)