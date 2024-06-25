Нідерланди – Австрія – 2:3

Голи: Гакпо, 47, Депай, 75 – Мален, 6 (авт.), Шмід, 59, Забітцер, 81

На "Олімпійському" стадіоні у Берліні відбувся матч третього туру групового раунду чемпіонату Європи 2024, в якому зустрічалися збірні Нідерландів та Австрії, пише 24 Канал.

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Австрія скористалася осічкою Франції

Для нідерландців це був шанс захистити лідерство в турнірній таблиці, тоді як австрійцям потрібно було набирати очки ще й для того, щоб точно вийти в 1/8 фіналу, тож обидві команди не були позбавлені турнірної мотивації.

На шостій хвилині Австрія вийшла вперед завдяки автоголу: Мален на ближній стійці примудрився зрізати простріл Прасса з лівого флангу в сітку власних воріт.

Нідерландці у першому таймі не змогли відповісти нічим. Проте вже на старті другої 45-хвилинки паритет на табло був вирівняний: Сімонс зіграв до лівого флангу штрафного на Гакпо, а той поклав у дальній кут.

Згодом Австрія знову забила: Грілліч виконав подачу з лівого флангу від лицьової до центру штрафного, де Шмід у падінні влучно пробив головою. На це Нідерланди відповіли голом Депая.

Здавалося, все завершиться нічиєю, проте за 10 хвилин до кінця основного часу австрійці забили переможний гол. Баумгартнер вирізав передачу до лівого флангу штрафного, а Забітцер пробив у ближній кут.

Важливо. У паралельному матчі Франція сенсаційно не змогла перемогти Польщу (1:1), завдяки чому Австрія вийшла в плей-оф з першого місця, випередивши в турнірній таблиці ще й французів.

Нідерланди фінішували третіми, проте наявність чотирьох очок має допомогти їм також вийти в 1/8 фіналу через рейтинг третіх місць.

Відеоогляд матчу Нідерланди – Австрія