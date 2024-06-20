Словенія – Сербія 1:0

Голи: Карнічнік, 69 – Йовіч 90+5.

Для обох команд це другий матч на цьогорічному Євро. Словенія та Сербія змагаються в Групі "С" разом з Данією та Англією, пише 24 канал.

Читайте також Чемпіонат Європи з футболу 2024: календар і результати матчів

Безгольовий початок

Словенці розпочали матч активніше, й вже на 4-й хвилині мали шанс відкрити рахунок, коли Черін небезпечно пробив з-за меж штрафної, але голкіпер Сербії був на місці.

На 8-й хвилині Млакар мав чудову нагоду вивести словенців вперед, але його потужний удар з меж штрафної Райкович парирував.

Серби відповіли на 27-й хвилині, коли Влахович пробив головою після навісу, але його удар пройшов повз ліву стійку воріт.

На 31-й хвилині Мітрович також мав один шанс забити, але його удар головою не потрапив у ціль.

До кінця тайму команди обмінювалися небезпечними моментами, однак ніхто так і не відкрив рахунок у матчі.

Успішна контратака Словенії

У другому таймі знову домінували словенці. Команда зуміла створити неодноразове загострення у воротах суперника.

Згодом була відповідь сербів. На 47-й хвилині Мітрович мав шанс відкрити рахунок одразу після перерви, але Облак впевнено відбив його удар.

На 59-й хвилині Шешко з близької відстані пробив по воротах, але знову не зміг переграти голкіпера сербів.

Вже на 69-й хвилині словенці нарешті досягли успіху. Після передачі від Елсніка на дальню стійку, Карнічнік влучно пробив у правий нижній кут воріт, відкривши рахунок – 1:0.

Відео голу Словенії

Серби намагалися відігратися. На 76-й хвилині Тадич мав шанс зрівняти рахунок, але його удар головою пройшов повз правий кут воріт.

На 83-й хвилині Бірманчевич небезпечно пробив зі штрафного, але Облак в черговий раз Словенію

Однак у додатковий час серби все ж змогли зрівняти рахунок. Матч закінчвся нічиєю.

Відзначимо, що 20 червня також відбудуться матчі Данія – Англія (19:00) та Іспанія – Італія (22:00).