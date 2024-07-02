Португалія – Словенія 0:0 (3:0 по пенальті)

Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду на груповій стадії не забив жодного голу. У поєдинку зі Словенією форвард сподівався виправити неприємну прогалину, пише 24 Канал.

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Збитий приціл форвардів Португалії

Практично весь перший тайм "європейські селесао" провели на половині поля Словенії. Бруну Фернандеш, Рубен Діаш опинялися на ударних позиціях. Навіть Кріштіану Роналду мав можливість забити гол зі штрафного, але м'яч оминув ворота словенців.

На останніх секундах першого тайму Жоау Пальїнья влучив у стійку після удару з меж штрафного майданчика. Втім, глядачі так і не дочекалися забитих голів за підсумком перших 45 хвилин.

Промах Роналду та серія пенальті

По перерві перебіг подій на полі не змінився. Технічні португальці комбінували поблизу воріт Облака, щоразу створюючи нагоди забити для своїх нападників.

На 54-й хвилині Роналду здійснив другу спробу забити зі штрафного. Зірковий форвард завдав потужного удару, який відбив меганадійний Облак.

Словенці за кожної нагоди намагалися контратакувати. На 62-й хвилині Шешко втік від Пепе, але пробив поруч зі стійкою.

Було очевидно, що підопічні Матяжа Кека намагаються довести гру до екстратаймів та сподіватися на посмішку фортуни в серії пенальті.

У додатковий час португальці заробили пенальті. До позначки підійшов Роналду. У психологічній дуелі переможцем виявився Облак, який відбив удар легенди. Розчаруванню форварда не було меж.

На останніх хвилинах форвард Словенії Шешко опинився віч-на-віч з голкіпером та повинен був знімати усі питання про переможця. Однак Діогу Кошта блискучим сейвом врятував команду.

У серії пенальті точнішими були португальці. Справжнім героєм став Діогу Кошта, який парирував три одинадцятиметррові удари. Португалія вийшла у чвертьфінал.