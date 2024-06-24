Албанія – Іспанія – 0:1

Гол: Ферран Торрес, 13

У Дюссельдорфі на стадіоні "Меркур Шпільарена" відбувся матч третього туру групового раунду чемпіонату Європи 2024, в якому зустрічалися збірні Албанії та Іспанії, пише 24 Канал.

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Іспанія перемогла Албанію на Євро-2024

Іспанці, які здобули перемоги в перших двох турах, достроково забезпечили собі вихід в 1/8 фіналу з першого місця, тому були позбавлені турнірної мотивації та грали експериментальним складом. Зовсім в іншій ситуації підійшли до гри їхні суперники.

Збірна Албанії завдяки нічийному результату з Хорватією (2:2) в другому турі зберігала шанси на плей-оф, проте лише в разі перемоги над невмотивованою "Червоною Фурією". Утім, фаворит не збирався робити подарунків для андердога.

Вже на початку першого тайму Ферран Торрес відкрив рахунок із передачі від Дані Ольмо, поціливши у ворота від стійки. Воротар Стракоша не мав жодних шансів врятувати албанців у цьому епізоді.

На перерву команди пішли за мінімальної переваги Іспанії. У другому таймі малюнок гри майже не змінився: іспанці тримали м'яч під власним контролем і рідко давали змогу суперникам намагатись створити якусь небезпеку.

Кілька шансів відігратись албанці мали, однак надійно на останньому рубежі відіграв Рая, завдяки діям якого Іспанії вдалося завершити груповий раунд без пропущених м'ячів.

Важливо. Збірна Албанії залишає Євро-2024. Тепер албанці можуть додивитися чемпіонат Європи по телевізору, де Іспанія буде одним із фаворитів у стадії плей-оф.

Матч 1/8 фіналу за участі збірної Іспанії відбудеться 30 червня у Кельні. Суперником буде команда, яка посяде третє місце в одній із груп A/D/E/F.