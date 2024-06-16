Польща – Нідерланди 1:2

Голи: Букса, 16 – Гакпо, 29, Вегхорст, 83.

Недільна програма на Євро-2024 стартувала матчем групи D. У Гамбурзі наші сусіди Польща протистояли одному з фаворитів Євро Нідерландам, пише 24 Канал.

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Польща ударно починає

Команди підійшли до старту Євро з чималими кадровими проблемами. Перед початком турніру Польща втратила кількох важливих нападників. Мілік взагалі не поїхав на чемпіонат Європи, тоді як Левандовський та Свідерський не вийшли у старті на перший матч.

У Нідерландів же серйозно постраждав півзахист. Куман не зміг взяти на Євро Де Йонга, Копмейнерса та Де Роона, а до матчу з Польщею не був готовий Броббі.

Тим не менше, "помаранчеві" все одно були фаворитами зустрічі. Підопічні Кумана почали тиснути вже з перших хвилин, змусивши захист поляків діяти на межі своїх сил. Але відкрити рахунок змогла саме Польща.

Допоміг команді Пробєжа кутовий. Зелінський точно навісив на голову Буксі, який переграв воротаря суперника. Голандці продовжили тиснути і змогли зрівняти рахунок в середині першого тайму.

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Домінування проти характеру

Гакпо дали пройти по центру та завдати удару з лінії майданчика. Щенсни мав би відбивати, але рикошет від Саламона дезорієнтував кіпера та дозволив м'ячу залетіти у ворота.

Нідерланди продовжували тиснути, але після перерви вже і поляки почали гостріше атакувати. Зелінський та Букса змушували вступати у гру Фербрюггена, непогану динаміку додавав Залевскі.

Проте більш небезпечні моменти все одно мали "помаранчеві". Щенсни рятував після небезпечних ударів Депая, а Думфрісу, Сімонсу та Рейндерсу не вистачало точності.

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Джокер Кумана

Куман використав чимало замін в атаці (Мален, Вегхорст, Вейналдум, Фрімпонг) і одна із них все ж спрацювала. За дві хвилини після виходу на поле Вегхорст відгукнувся на простріл Аке та з близької відстані розстріляв ворота Щенсни.

Поляки спробували відігратися, але Фербрюгген став на заваді удару Свідерскі. "Кадра" показала якісну гру, але все ж залишилась без очок. Тепер команді Пробєжа необхідно переграти Австрію або Францію для виходу в плей-оф.