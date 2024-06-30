Іспанія – Грузія 4:1

Гол: Родрі, 40, Руїс, 51, Вільямс, 76, Ольмо, 83 – Ле Норман, 18

Збірна Грузії вперше у своїй історії потрапила на чемпіонат Європи. Дебютний турнір сміливо можна записати до активу "хрестоносців", пише 24 Канал.

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Грузія дивує на старті битви

У 1/8 фіналу грузинам дістався один з найсильніших суперників – збірна Іспанії. Триразові чемпіони Європи традиційно вважаються головними фаворитами континентального турніру.

На початку зустрічі "Фурія роха" притисла "хрестоносців" на їхній половині поля. Мамардашвілі у рамці воріт творив дива, рятуючи свою команду.

Як грім серед ясного неба став для іспанців пропущений м'яч. Ле Норман під тиском Кварацхелії невдало перервав поперечну передачу, відправивши м'яч у власні ворота.

Відео автогола Ле Нормана

Ще до перерви іспанці зуміли відігратися. На 40-й хвилині Родрі точним ударом з межі штрафного майданчика завершив комбінацію партнерів по команді.

Відео голу Родрі

У роздягальню команди пішли за рахунку 1:1. Грузини довели, що їх не можна недооцінювати.

Клас іспанців дався взнаки

На 49-й хвилині Кварацхелія ледь не покарав голкіпера іспанців Сімона, який вийшов далеко від воріт. М'яч пролетів поруч зі стійкою.

Одразу після невикористаного моменту "хрестоносці" пропустили. Ламін Ямаль виконав фантастичну передачу на Фабіана Руїса, який у повітрі переграв захисників Грузії. 2:1.

Відео голу Руїса

На 63-й хвилині Ламін Ямаль опинився на зручній позиції та пробив по воротах. Однак м'яч після удару 16-річного вундеркінда розминувся з воротами.

Згодом голи Ніко Вільямса та Дані Ольмо зняли питання про переможця матчу.

Відео голу Вільямса

Відео голу Ольмо

Усі намагання Сакартвело відігратися завершилися нічим. Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу Іспанії з рахунком 4:1.

Відеоогляд матчу Іспанія – Грузія

Самобутня збірна Грузії завершила турнір на стадії 1/8 фіналу. Перформанс "хрестоносців" довго пам'ятатимуть вболівальники.

У чвертьфіналі Іспанія зустрінеться з господарями чемпіонату – Німеччиною. Матч у Штутгарті відбудеться 5 липня.