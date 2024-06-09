24 національні команди із різноманітних куточків Європи візьмуть участь у чемпіонаті Європи з футболу 2024. Загалом за цей місяць збірні проведуть 87 матчів у 10-ти містах Німеччини.
До теми Футбольне свято для уболівальників: хто транслюватиме матчі Євро-2024 в Україні
У стартовий день турніру, 14 червня, відбудеться лише матч-відкриття, у якому участь візьме господарка Євро-2024 – Німеччина. В інші змагальні дні відбудуться по 2-3 поєдинки чемпіонату Європи.
Груповий раунд триватиме до 26 червня. Після чого буде перерва на 3 дні. А вже 29 червня розпочнуться поєдинки 1/8 фіналу Євро-2024 (із 29 червня по 2 липня). Чвертьфінальні матчі відбуватимуться 5-6 липня. А от два півфінальні матчі теж заплановані на два дні – 9-10 липня. Фінал Євро-2024 відбудеться 14 липня у Берліні.
Календар матчів чемпіонату Європи з футболу 2024
14 червня
- 22:00. Матч-відкриття Німеччина – Шотландія
15 червня
- 16:00. Угорщина – Швейцарія
- 19:00. Іспанія – Хорватія
- 22:00. Італія – Албанія
16 червня
- 16:00. Польща – Нідерланди
- 19:00. Словенія – Данія
- 22:00. Сербія – Англія
17 червня
- 16:00. Румунія – Україна
- 19:00. Бельгія – Словаччина
- 22:00. Австрія – Франція
18 червня
- 19:00. Туреччина – Грузія
- 22:00. Португалія – Чехія
19 червня
- 16:00. Хорватія – Албанія
- 19:00. Німеччина – Угорщина
- 22:00. Шотландія – Швейцарія
20 червня
- 16:00. Словенія – Сербія
- 19:00. Данія – Англія
- 22:00. Іспанія – Італія
21 червня
- 16:00. Словаччина – Україна
- 19:00. Польща – Австрія
- 22:00. Нідерланди – Франція
22 червня
- 16:00. Грузія – Чехія
- 19:00. Туреччина – Португалія
- 22:00. Бельгія – Румунія
23 червня
- 22:00. Швейцарія – Німеччина
- 22:00. Шотландія – Угорщина
24 червня
- 22:00. Албанія – Іспанія
- 22:00. Хорватія – Італія
25 червня
- 19:00. Нідерланди – Австрія
- 19:00. Франція – Польща
- 22:00. Англія – Словенія
- 22:00. Данія – Сербія
26 червня
- 19:00. Словаччина – Румунія
- 19:00. Україна – Бельгія
- 22:00. Чехія – Туреччина
- 22:00. Грузія – Португалія
27-28 червня
У ці дні перерва у чемпіонаті Європи-2024.
29 червня
- 19:00. 1/8 фіналу.
- 22:00. 1/8 фіналу.
30 червня
- 19:00. 1/8 фіналу.
- 22:00. 1/8 фіналу.
1 липня
- 19:00. 1/8 фіналу.
- 22:00. 1/8 фіналу.
2 липня
- 19:00. 1/8 фіналу.
- 22:00. 1/8 фіналу.
3-4 липня
Матчів чемпіонату Європи у Німеччині не буде. Відпочинок для збірних.
5 липня
- 19:00. Чвертьфінал.
- 22:00. Чвертьфінал.
6 липня
- 19:00. Чвертьфінал.
- 22:00. Чвертьфінал.
7-8 липня
Ще одна перерва у розіграші Євро-2024.
9 липня
- 22:00. Півфінал.
10 липня
- 22:00. Півфінал.
11-13 липня
Немає матчів перед фінальним поєдинком Євро-2024.
14 липня
- 22:00. Фінал.