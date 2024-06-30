Англія – Словаччина 2:1

Голи: Беллінгем, 90+5, Кейн, 91 – Шранц, 25

У неділю, 30 червня, відбувся матч 1/8 фіналу Євро-2024, в якому зустрічалися збірні Англії та Словаччини. Переможець двобою отримував путівку до чвертьфіналу, пише 24 Канал.

Читайте також Данію змило дортмундською зливою: Німеччина вириває путівку в 1/4 фіналу Євро-2024

Шранц знову забиває на Євро

У перші хвилини матчу англійці продемонстрували тотальну перевагу у володінні м'ячем. Однак небезпечних моментів поблизу воріт Словаччини було обмаль.

Андердог обрав улюблену гру на контратаках, які щоразу ставили в глухий кут захисників збірної Англії. На 25-й хвилині зустрічі м'яч затріпотів у сітці воріт Пікфорда.

Форвард збірної Словаччини Іван Шранц отримав пас у штрафному майданчику та елегантно пробив по воротах. Такий початок шокував вболівальників "Трьох левів". До речі, це вже третій гол Шранца на Євро-2024.

Відео голу Шранца

До свистка на перерву підопічні Гарета Саутгейта так і не змогли оговтатися. Віцечемпіони Європи не завдали жодного удару у площину воріт словаків.

Геній Беллінгема рятує збірну Англії

Після відпочинку англійці вийшли зарядженими на боротьбу. На 50-й хвилині Філ Фоден відправив м'яч у ворота суперника. Проте радість англійців була передчасною. Арбітр після перегляду ВАР зафіксував офсайд та скасував гол.

Втім, Словаччина не збиралася грати виключно від оборони. На 55-й хвилині м'яч ледь вдруге не залетів у ворота англійців. Давід Стрелец пробив з далекої відставні, але м'яч зрадницьки покотився поруч зі стійкою.

Рятівником віцечемпіонів Європи став одноклубник нашого Андрія Луніна. На 5-й компенсованій хвилині Джуд Беллінгем неймовірним ударом через себе зрівняв рахунок та перевів гру в екстратайми.

Відео голу Беллінгема

А на початку першого екстратайму Англія вийшла вперед. Гаррі Кейн скористався скидкою Айвена Тоні та головою вколотив м'яч у ворота Словаччини.

Відео голу Кейна

У підсумку підопічні Гарета Саутгейта здобули вольову перемогу з рахунком 2:1. Збірна Англії вийшла до чвертьфіналу, де зустрінеться зі Швейцарією.

Словаччина була за крок від сенсації, але припиняє боротьбу на стадії 1/8 фіналу.