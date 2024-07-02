Румунія – Нідерланди 0:3

Гол: Гакпо, 20, Мален, 83, 90+3

Збірна Румунії на старті Євро-2024 завдала болючої поразки збірній України. Той результат вплинув на розподіл місць в групі Е та фактично позбавив "синьо-жовтих" виходу в плейоф, пише 24 Канал.

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Бомбардирський талант Гакпо

У 1/8 фіналу суперниками "Карпатських хлопців" стала збірна Нідерландів. Різниця у класі між командами стала помітною з перших хвилин матчу.

Румуни відбивалися від хвиль постійних атак у виконанні "Летючих голландців". Тотальна перевага далася взнаки на 20-й хвилині. Коді Гакпо продемонстрував індивідуальну майстерність та влучно пробив з кута штрафного майданчика.

Відео голу Гакпо

Футболісти збірної Нідерландів могли закривати матч ще до перерви. Однак неточними ударами грішили Депай, Де Врей, Хаві Сімонс. Тож до роздягальні "помаранчеві" пішли за мінімальної переваги.

У другому таймі Нідерланди продовжували домінувати. На 63-й хвилині м'яч вдруге затріпотів у сітці воріт румунів після удару Гакпо. Однак арбітр після перегляду ВАР скасував взяття воріт, зафіксувавши положення поза грою.

Нідерландці все ж досягли свого за сім хвилин до завершення основного часу. Прохід лівим флангом Гакпо завершив пасом на вільного Малена. Нападнику залишилося лише підставити ногу та вразити порожні ворота.

У компенсований час Мален поставив остаточну крапку в матчі, забивши третій гол у ворота Румунії.

У підсумку суддя зафіксував перемогу збірної Нідерландів з рахунком 3:0. "Летючі голландці" помстилися румунам за розгром України.

У чвертьфіналі Нідерланди зіграють з переможцем пари Австрія – Туреччина. Поєдинок відбудеться 6 липня у Берліні.