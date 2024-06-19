Португалія – Чехія 2:1

Голи: Гранац, 70 (автогол), Койсенсау, 90+2 – Провод, 63.

На чемпіонаті Європи-2024 завершився перший тур групової стадії. В останній битві вівторка у Лейпцигу зійшлись між собою Португалія та Чехія, пише 24 Канал.

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Повний контроль від португальців

Команда Роберто Мартінеса приїхала у Німеччину в статусі одного з фаворитів турніру. Тренер обрав схему з трьома центрбеками, а також Канселу і Мендешем на флангах.

В нападі ж вийшли Леау та Роналду, який зіграв вже на шостому чемпіонаті Європи поспіль. Також з перших хвилин на полі з'явився і 41-річний Пепе, який став найстаршим гравцем на Євро в історії.

Португалія очікувано забрала м'яч під свій контроль. При цьому лузітани не давали Чехії жодного шансу на успіх в контратаках, притиснувши суперника до воріт.

У першому таймі Фернандеш створив небезпечні моменти для обох нападників. Особливо гостро було із пасом Роналду, який не реалізував вихід сам на сам. Перед перервою удар Кріштіану знову парирував кіпер суперника Станек.

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Чехія страждала

Після перерви португальці ще більше почали тиснути, але доля посміхнулась чехам. З першого ж удару у ствір номінальні гості відкрили рахунок. Проводу вдався крутий дальній постріл, м'яч від стійки опинився у сітці.

Гра португальців після цього не змінилась. Підопічні Мартінеса все більше нагнітали та змогли зрівняти рахунок доволі швидко. Втім допомогли лузітанам у цьому Станек та Гранац.

Мендеш скидав на Роналду, кіпер встиг першим на м'ячі, але вибив його прямо у Гранаца. Від захисника м'яч опинився у воротах. Тим не менш, хід гри не змінив і цей гол.

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Ідеальні заміни Мартінеса

Роналду та Жота були близькими, щоб вирвати перемогу. Вони обидва і занесли м'яч у ворота за три хвилини до кінця, але суддя скасував м'яч через офсайд у Кріштіану.

Чехи вже готові були святкувати нічию, але вдало спрацювали заміни Мартінеса в самому кінці гри. Нету прострілив у центр, Гранац невдало зупинив м'яч і Койсенсау впритул розстріляв ворота Станека.

Таким чином Португалія вириває перемогу в непростому матчі, де суперник кістьми лягав заради результату. У наступному турі підопічні Мартінеса зіграють з не менш непоступливими турками.