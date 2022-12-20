Спорт в условиях военного положения 2022: как спортсмены приближают победу Украины в войне с Россией

Четверг, 24 февраля, день, который навсегда изменил жизнь всего украинского народа. Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину. Этот день разделил жизнь каждого украинца на "до" и "после", исключением не стали звезды украинского спорта.

Большинство из них вместе с другими украинцами были вынуждены прятаться в своих подвалах и бомбоубежищах от снарядов оккунантов, вывозить свои семьи за границу и отказаться от дела, которым занимались всю свою сознательную жизнь – спорта.

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Свобода страны важнее спортивных достижений

Сайт 24 канала решил напомнить всем, кто из украинских спортсменов сменил дело всей их жизни на оружие в руках после ужасного 24 февраля.

Сложно даже перечислить, сколько звезд украинского спорта встали на защиту родных городов и целой страны. Пальцев на руках и ногах точно не хватит.

Одними из первых, кто не побоялся посмотреть врагу в глаза, стали украинские биатлонисты: Елена Белосюк, Анна Кривонос, Анастасия Меркушина, Артем Прима, капитан мужской сборной Дмитрий Пидручный и другие.

Смотрите видеообращение Анастасии Меркушиной



Дмитрий Пидручный служит в армии / Фото с инстаграма биатлониста



Анна Кривонос сменила биатлон на оружие в руках / Фото из инстаграма биатлонистки

Отказались от титульных боев

Следует отметить и мужество наших боксеров. Александр Усик и Василий Ломаченко вступили в ряды территориальной обороны своих родных городов – Киева и Белгород-Днестровского. Уже легендарные боксеры отказались от ринга ради защиты родной земли.

Ломаченко должен был провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе против австралийца Джорджа Камбососа, еще тогда владевшего всеми поясами, пока не вступил в бой с Дэвином Хейни. Но Василий проявил смелость и отказался от поединка всей своей жизни, оставшись в родном городе.



Александр Усик в рядах теробороны Киевской области / Фото из инстаграма боксера

Однако пророссийские взгляды Василия в плане религии несколько портят ему репутацию и мнение о нем как патриоте Украины. Ломаченко продолжает выкладывать в своих соцсетях провокативные фото и видео. Однако его вступление в ряды теробороны заслуживает уважения.

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Конечно, через некоторое время оба боксера покинули страну ради подготовки к своим поединкам. К примеру, украинские военные убедили Усика, что ему нужно поехать и провести реванш против Энтони Джошуа, ведь этот бой будет полезен нашей стране. Он привлечет внимание Европы и США к Украине, где война еще не закончилась.

Отметим, что Усик неоднократно приезжает в гости к нашим раненым защитникам в госпитале. Благодаря второй встрече против Джошуа Александр собрал средства на нужды украинского народа и непосредственно для воинов. Сразу после победного боя боксер вернулся в Украину и является послом платформы UNITED 24.

Среди боксерской семьи тоже стоит выделить Дениса Беринчика, который защищал столицу, а также ездил в обстрелянную Харьковщину и Сумщину, Дениса Бурсака, Андрея Котельника, Евгения Хитрова и других бойцов ринга.



Денис Беринчик посетил освобожденный Тростянец / Фото из инстаграма боксера

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С теннисного корта в бой

Одним из первых вернувшихся в Украину из теннисного мира стал Сергей Стаховский, который уже попрощался с профессиональной карьерой.

Впоследствии Стаховский сделал общее фото с легендой украинского тенниса Андреем Медведевым, готовым стать на защиту Украины против орды.

Через некоторое время в Украину, чтобы приблизить победу родной страны над Россией, приехал Александр Долгополов.



Андрей Медведев и Сергей Стаховский / Фото из инстаграма Стаховского

В середине мая Сергей Стаховский озвучил свое намерение присоединиться к добровольческому движению Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Не футболом единым

Футбольный мир тоже приобщился к защите Украины. Футболист "Колоса" Андрей Богданов принял присягу на верность украинскому народу.

Вместе с ним оружие в руки взял бывший лидер сборной Украины Александр Алиев. Экс-футболист киевского "Динамо" заверил, что будет защищать родную страну, пока будет продолжаться война. Алиев не хочет отдавать врагу страну, где родились его дети.

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Андрей Богданов и Александр Алиев / Фото из инстаграма футболистов

Защитник донецкого "Шахтера" Виктор Корниенко не сбежал из родной Украины во время войны с Россией. Футболист "горняков" активно помогает ВСУ, как и весь донецкий клуб, организовавший на "Арене Львов" центр для беженцев.



Виктор Корниенко помогает ВСУ / Фото с инстаграма футболиста

Также помогают нашей стране и сражаются на фронте бывший футболист львовских "Карпат" Владимир Сеница и экс-игрок "Шахтера" Александр Сытник.



Александр Сытник воюет на фронте (по центру) / Фото Sport.ua

Также в рядах ВСУ был замечен бывший тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб, а обладатель "Золотого мяча" Игорь Беланов записался в ряды территориальной обороны Одессы.



Юрий Вернидуб / Фото Tribuna



Игорь Беланов в рядах теробороны Одессы / Фото с фейсбука известного футболиста

Беланов встречался с защитниками Украины в Одессе, а Вернидуб вообще прервал успешную карьеру в "Шерифе" ради родной страны.

Аналитик команды до 21 года Евгений Гресь рассказал, что бывший защитник "сине-желтых" воевал в составе одного из добровольческих батальонов. Владимир Езерский около месяца защищал страну с оружием в руках.



Владимир Езерский / Фото и из фейсбука Евгения Греся

Также среди спортсменов, взявших в руки оружие, бывший дзюдоист Георгий Зантарая, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев, отказавшийся от языка оккупанта в повседневной жизни, боец ММА Ярослав Амосов. Также в рядах ВСУ служит президент Федерации хоккея Украины Георгий Зубков.



Олег Верняев / Фото из инстаграма гимнаста



Ярослав Амосов / Фото с инстаграма бойца



Георгий Зубков / Фото из фейсбука главы Федерации хоккея Украины