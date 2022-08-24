Алиев получил отличие
Александр Алиев сначала вступил в территориальную оборону столицы Украины, а уже впоследствии сменил на службу в рядах ВСУ. Бывший футболист не носится с мячом по футбольному полю, а сражается против оккупанта с оружием в руках.
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Ранее эксдинамовец заявлял, что будет воевать до тех пор, пока Украина не победит россию. Алиев заверил, что не отдаст врагу территорию, где родились его дети.
За такую патриотическую позицию и мужество Алиев получил грамоту от ВСУ. Александр получил благодарность, посвященную 31-й годовщине независимости Украины. Бывший футболист благодарен за такое отличие.
Приятно. Служу украинскому народу,
– подписал Алиев.
Алиев получил грамоту / Фото с инстаграмма бывшего футболиста
Ранее Алиев показал подарки для наших военных от приобревшего дроны защитника Ярослава Ракицкого.