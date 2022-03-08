Вслед за Ломаченко и Усиком

Денис, как и большинство украинских спортсменов, стал на защиту родной страны. Он присоединился к рядам территориальной обороны.

До речі Міжнародна асоціація боксу відсторонила Росію та Білорусь від змагань

Беринчик будет защищать свой микрорайон ДВРЗ от российских кафиров. В инстаграмме он опубликовал видео, где сидит на кухне и чистит автомат.



Денис вступил в ряды территориальной обороны / Фото с инстаграммы боксера



Боксер защищает свой микрорайон в Киеве / Фото с инстаграммы спортсмена



Беринчик готов встречать кафиров / Фото с инстаграммы боксера

Ранее к территориальной обороне города присоединился Василий Ломаченко. Боксер защищает Белгород-Днестровский.

Впоследствии стало известно, что Александр Усик тоже решил защищать свой дом от русских захватчиков. Он вступил в ряды территориальной обороны Киевской области.

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