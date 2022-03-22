Воля Украины важнее титулов

По информации журналиста ESPN Майка Коппинджера, бывший чемпион мира по легкому весу в ближайшее время не проведет бой против Джордж Камбососа. Василий Ломаченко не готов покидать родную Украину, в которой идет война против России.

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Ломаченко отказался от боя против абсолютного чемпиона мира в легком весе. Василий не захотел возвращать утраченные титулы, когда в его стране идет война.

Скорее всего, следующим соперником австралийца станет Дэвин Хейни.

По словам главы промоутерской компании Top Rank Боба Арума, Ломаченко и Александра Усика получили разрешение на выезд из страны во время военных действий. Напомним, что выезд мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет за пределы Украины запрещен.

Все о возможном бое Ломаченко – Камбосос