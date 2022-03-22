Воля Украины важнее титулов
По информации журналиста ESPN Майка Коппинджера, бывший чемпион мира по легкому весу в ближайшее время не проведет бой против Джордж Камбососа. Василий Ломаченко не готов покидать родную Украину, в которой идет война против России.
Читайте также Кровь и на ваших руках, – Кличко осудил людей, продолжающих вести бизнес в России
Ломаченко отказался от боя против абсолютного чемпиона мира в легком весе. Василий не захотел возвращать утраченные титулы, когда в его стране идет война.
Скорее всего, следующим соперником австралийца станет Дэвин Хейни.
По словам главы промоутерской компании Top Rank Боба Арума, Ломаченко и Александра Усика получили разрешение на выезд из страны во время военных действий. Напомним, что выезд мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет за пределы Украины запрещен.
Все о возможном бое Ломаченко – Камбосос
- Еще раньше в СМИ появилась информация о том, что боксеры могут выйти на ринг в начале лета 2022 года. Поединок мог состояться на глазах родных болельщиков Джорджа – в Австралии.
- Промоутер Эдди Хирн заявлял, что WBO официально назначило Камбососу защиту титулов в бою против украинца.
- Менеджер украинца Эгиса Климас рассказал, что боксеры могут провести два поединка. Если Камбосос проигрывает, то у него будет шанс на реванш.