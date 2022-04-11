Боксер показал последствия "русского мира"

Беринчик продолжает делать свой вклад в победу Украины. Он приехал в Тростянец.

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На фото видно, что боксер помогает разбирать завалы и разрушенную технику. Также он привез гуманитарную помощь местным жителям города.

На опубликованных фотографиях видны обстрелянные гражданские объекты и сгоревшая военная техника.

26 марта Вооруженные Силы Украины освободили Тростянец от российских оккупантов. Этот город три недели был под контролем неприятеля.

С первых дней полномасштабной войны Беринчик вступил в ряды территориальной обороны Киевской области.



Беринчик помогает разбирать остатки российской техники / Фото из инстаграма боксера



Беринчик приехал в Тростянец / Фото с инстаграма Дениса



Боксер помогает местным / Фото из инстаграма Беринчика



Спортсмен помог доставить гуманитарку / Фото из инстаграма боксера