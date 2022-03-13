Сменила лыжи на службу
Анастасия Меркушина старший лейтенант Государственной пограничной службы Украины. Поэтому во время войны сменила биатлон в защиту родной страны.
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27-летняя биатлонистка в своем выступлении отметила, что сейчас Украина является границей между миром и войной.
Напомним, что первым пополнил ряды украинской армии лидер сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный. Биатлонист служит в части Нацгвардии Украины в Тернополе.
- Отметим, что украинские биатлонисты закончили для себя сезон, после того как Россия напала на их родную страну. Последнее выступление для украинцев была Олимпиада в Пекине.
- Меркушина в Китай отправилась после того, как организм Валентины Семеренко дал сбой. В Пекине Анастасия выступила в трех гонках. Лучший результат продемонстрировала в спринте – 24 место.
Смотрите видеообращение Анастасии Меркушиной