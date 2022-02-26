Об этом сообщил украинский журналист Андрей Сенькив.
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"Только что украинский биатлонист Дмитрий Пидручный рассказал мне о том, что служит в части Нацгвардии Украины в Тернополе.
Вместе с ним – лыжный двоеборец Дмитрий Мазурчук. Оба – участники Олимпиады в Пекине. Спасибо за службу, мужики. Гордимся. Победим", – написал Сенькив.
Пидручный попросил помощи у цивилизованного мира
Ранее Пидручный отреагировал на начало широкомасштабного вторжения России в родную страну:
"Уважаемая биатлонная семья, мои международные друзья и болельщики.
Я и моя команда остаемся в Украине, чтобы защитить наши дома и семьи от вторгшихся в Украину 24 февраля российских вооруженных сил. В дальнейших соревнованиях никто не собирается участвовать.
Я прошу вас помочь нам. Вот что вы должны сделать:
1. Задонатать. Официальный банковский счет для помощи украинской армии здесь.
2. Выходите на улицы своих городов. Попросите вашу власть и НАТО помочь нам.
3. Проверяйте любую информацию, которую читаете о российском вторжении, в нескольких источниках.
Только не говорите мне, что спорт вне политики. Это связано! Солдаты и мирные жители моей родины гибнут, когда вы читаете это.
Прошу вас, не оставайтесь в стороне, пожалуйста», – написал Пидручный.