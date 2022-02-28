По футболу в украинскую армию 56-летний наставник не смог работать в другой стране, когда в его родной Украине идет война. Юрий Вернидуб вернулся из Молдовы домой. Читайте такжеНам россияне здесь не нужны – легенда Динамо будет защищать Украину от агрессии России Появилось фото, где Вернидуб в военной форме. Похоже, наставник сменил тренерство в защиту Запорожья, где проживает его семья. Похоже, что тренер вступил в территориальную оборону города. Юрий Вернидуб / Фото Footboom Напомним, что Вернидуб возглавляет молдавский Шериф, приведший к невероятным результатам в еврокубках. Украинский специалист работает в Молдове с 2020 года, а его контракт до конца декабря 2024-го. В сезоне-2021/2022 Шериф отыграл под руководством украинца уже 34 матча, в которых одержал 24 победы, расписал 5 мировых и потерпел столько же поражений. К сведению. В ряды терробороны записались уже боксеры Александр Усик, Василий Ломаченко, футболист Михаил Кополовец. В запас армии включили Сергея Стаховского. Дмитрий Пидручный и Дмитрий Мазурчук служат в части Нацгвардии в Тернополе. Легенда "Динамо" Владимир Бессонов и дзюдоист Георгий Зантарая взяли оружие в руки.