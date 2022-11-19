Серьезная компания собралась на корте в Турине перед стартом матча Стефаноса Циципаса – Андрея Рублева. ATP вместе со зрителями отблагодарили и наградили теннисистов, закончивших карьеру в этом сезоне.

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Отдали честь за хорошую карьеру



Торжественное событие на Итоговом турнире ATP / Фото с инстаграмму Стаховского

На корте побывали Сергей Стаховский, Жо-Вилфрид Тсонг, Жиль Симон, Томми Робредо, Давид Марреро и Бруно Соарес.



Теннисисты, закончившие карьеру в 2022 году / Фото из инстаграммы Стаховского

Интересно, что на торжественное и трогательное событие Стаховский вышел в военной форме. Таким выбором одежды Сергей еще раз напомнил всему миру, что война в Украине продолжается.

Напомним, что после 24 февраля экстеннисист вернулся в Украину и записался в ряды запаса ВСУ.

Стаховский всегда отличался своей патриотической позицией.



Стаховский на Итоговом турнире ATP / Скриншот со страниц Сергея

К сожалению, Циципас проиграл Рублеву по итогам трех сетов – 6:3, 3:6 и 2:6.