Пополнение в рядах ВСУ
Георгий Зубко с первых дней войны пополнил ряды территориальной обороны Киева. Президент федерации хоккея принял присягу на верность Украине и вступил в ряды ВСУ.
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Об этом сообщила пресс-служба федерации на странице в фейсбуке.
Зубко пообещал, что никогда не предаст украинский народ и заверил, что победа над оккупантами уже не за горами.
Для меня и для каждого из моих собратьев это не просто буквы, это незыблемый постулат,
– сказал глава федерации.
Отметим, что все большее число спортсменов откладывают любимое дело жизни в сторону и берут в руки оружие – Александр Алиев, Андрей Богданов, Василий Ломаченко, Дмитрий Подручный, Сергей Стаховский, Станислав Горуна, Александр Долгополов и другие.
Полный текст по публикации по фейсбуку федерации хоккея Украины
Президент ФХУ принял присягу на верность Украине
Георгий Зубко:
"Сегодня принял военную присягу. Я присягаю никогда не предать народу Украины", – это ее последние слова.
Для меня и для каждого из моих собратьев это не просто буквы, это незыблемый постулат.
Слава Украине! Победа близко!
Фото: Елена Попова