Пополнение в рядах ВСУ

Георгий Зубко с первых дней войны пополнил ряды территориальной обороны Киева. Президент федерации хоккея принял присягу на верность Украине и вступил в ряды ВСУ.

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Об этом сообщила пресс-служба федерации на странице в фейсбуке.

Зубко пообещал, что никогда не предаст украинский народ и заверил, что победа над оккупантами уже не за горами.

Для меня и для каждого из моих собратьев это не просто буквы, это незыблемый постулат,

– сказал глава федерации.

Отметим, что все большее число спортсменов откладывают любимое дело жизни в сторону и берут в руки оружие – Александр Алиев, Андрей Богданов, Василий Ломаченко, Дмитрий Подручный, Сергей Стаховский, Станислав Горуна, Александр Долгополов и другие.

Полный текст по публикации по фейсбуку федерации хоккея Украины

Президент ФХУ принял присягу на верность Украине

Георгий Зубко:

"Сегодня принял военную присягу. Я присягаю никогда не предать народу Украины", – это ее последние слова.

Для меня и для каждого из моих собратьев это не просто буквы, это незыблемый постулат.

Слава Украине! Победа близко!

Фото: Елена Попова