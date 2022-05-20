Алиев: Я военнообязанный человек сейчас

Бывший футболист Динамо Александр Алиев чуть ли не с первого дня войны записался в территориальную оборону столицы. Спустя почти три месяца эксигрец сменил терроборону на ВСУ.

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"Я просто выбрал время, попросил своего командира отпустить хотя бы на несколько часов, чтобы посмотреть футбол, только потому. То, что я сейчас надел костюм – я просто не хотел ехать в военной форме по городу. Я просто выехал посмотреть футбол, и снова в расположение", – рассказал Алиев.

Полузащитник добавил, что при любом первом вызове уедет воевать в горячие точки, это для него не будет проблемой.

Алиев заявил, что будет защищать страну до ее победы, а после будет громко со всей Украины праздновать победу над оккупантами.

А почему нет? Я военнообязанный человек сейчас. Я ушел с первых дней, я буду со страной до конца, пока продолжится война. Я надеюсь, она скоро закончится в нашу пользу, и мы будем все радоваться, улыбаться. И как говорится, пить и пить, и отмечать очень долго,

– ответил бывший динамовец.

Ранее в интервью Александр рассказал, почему решил взять оружие в руки. По словам Алиева, он не отдаст врагу территорию, где родились его дети. Алиев выкладывал общие фото с настоящим футболистом коваловского Колосса Андреем Богдановым, который принял присягу на верность украинскому народу. Богданов тоже заявил, что не может думать о футболе, когда в стране гибнут мирные украинцы.

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